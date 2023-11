Gioielleria, dopo l'apertura del negozio di Tokyo ora Fope bissa a Kuala Lumpur

Dopo uno store a Tokyo, Fope si consolida nel Far East con una nuova apertura a Kuala Lampur. La società orafa vicentina, attiva nel settore della gioielleria di alta gamma e quotata su Euronext Growth Milan, continua così il suo percorso di crescita dopo i buoni risultati del primo semestre 2023 che ha chiuso con ricavi pari a 34,7 milioni di euro (+25% rispetto allo stesso periodo del 2022), un Ebitda pari a 9,1 milioni di euro (+37%, con Ebitda margin al 26,2% vs 24,0%) e un utile netto pari a 5,6 milioni di euro (+19%). “Stiamo portando avanti i nostri progetti sui mercati principali e su uno più giovane, come quello giapponese, che sta dando buoni risultati e ha aspettative importanti” sottolinea a Verità e Affari Diego Nardin, amministratore delegato dell’azienda. “A giugno abbiamo aperto una boutique a Tokyo Ginza e a breve lo faremo anche a Kuala Lampur, punto vendita che gestiremo in collaborazione con dei partner collaudati”.

Dopo questo buon semestre, che cosa mi aspettate per l’intero esercizio?

“Nella seconda parte del 2023 abbiamo registrato un sentiment più prudente dopo l’esplosione del 2022 quando il nostro fatturato è salito di oltre il 50% rispetto all’anno precedente. Nella prima parte di quest’anno abbiamo registrato un grande entusiasmo e ora c’è un buon sell out, ma i nostri clienti sono un po’ più attenti agli stock. Si tratta comunque di un esercizio in crescita, anche se con un budget più prudente di quello che avevo previsto”.

E a livello di aree geografiche come sta andando?

“In America apriremo a breve in negozi multibrand, mentre in Europa ci stiamo lavorando. Posso dire che a livello di singoli paesi, la Germania sta rallentando, mentre in Italia – soprattutto a Venezia e Firenze – siamo cresciuti molto anche grazie ai turisti statunitensi. Riserviamo sempre una grande attenzione per l’Italia e abbiamo avuto un ottimo riscontro dalla sponsorizzazione di celebrities come Laura Pausini per i suoi concerti in Laguna e di Micaela Ramazzotti al Festival del cinema di Venezia“.

E la Cina vi interessa?

“Per ora non siamo ancora a Pechino, dato che è un mercato molto grande e preferiamo focalizzarci su Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania e Giappone. Abbiamo risorse limitate e per sbarcare nel paese asiatico serve un partner importante”.