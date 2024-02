Il governo mette in campo gli aiuti per l'indotto dell'ex Ilva

Decreto Legge

Il decreto legge con le misure ad hoc per l’indotto Ilva rappresenta di certo un segnale positivo, ma più passano le ore e più sembra evidente che la vera partita sul colosso pugliese della siderurgia si giocherà in tribunale. Deposto qualsiasi tentativo pacificatorio, ArcelorMittal, il primo azionista di Acciaierie d’Italia (l’ad scelto dagli indiani è Lucia Morselli) con il 62%, e Invitalia, secondo socio con il 38% non sono mai stati così distanti. Mittal ha gettato la maschera e svelato quelle che sono le sue reali intenzioni, chiedendo al giudice, nel contesto della procedura negoziata di crisi, di impedire a Invitalia di portare avanti la procedura di amministrazione straordinaria. Insomma, un tentativo di impedire la nomina dei commissari. Ieri era prevista un’udienza al Tribunale di Milano per decidere sulla richiesta di Mittal.

Dicevamo dell’indotto. L’intervento del governo assicura garanzie per i creditori e sostegni ai dipendenti delle società della filiera. È una sorta di primo atto preparatorio all’amministrazione straordinaria. Da una parte è previsto l’accesso agevolato alle imprese dell’indotto di Acciaierie d’Italia che abbiano realizzato nell’ultimo biennio li 70% del loro fatturato totale con l’ex-Ilva al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese presso Mediocredito. È per esempio previsto l’esonero dal pagamento delle commissioni una tantum per l’accesso al Fondo. Al tempo stesso, viene istituito presso il ministero delle Imprese il «fondo contributo in conto interesse per le imprese dell’indotto» con a disposizione 15 milioni per abbattere gli interessi che le aziende dovranno corrispondere sui nuovi mutui. Mentre è stabilita la prededucibilità dei crediti delle imprese dell’indotto, anche ai crediti vantati dai cessionari, e viene stabilito inoltre che non siano soggetti a revocatoria i pagamenti dei crediti se effettuati dalla data di entrata in vigore del decreto fino alla data di apertura della procedura.

La garanzia

In campo anche Sace, con la concessione di una garanzia a condizioni di mercato fino al 70% di un importo massimo di crediti pari a 150 milioni di euro, a favore di istituti finanziari cessionari di tali crediti. Dall’altra parte, quella dei lavoratori, c’è l’estensione della cassa integrazione Inps a tutti gli addetti dell’indotto, nel limite della dotazione di 5 milioni di euro per il 2024. Si sta insomma cercando di tamponare le falle, in attesa che si chiarisca la situazione anche dal punto di vista giudiziario. Diverse le reazioni. Se Mediocredito Centrale fa sapere di essere disponibile a valutare possibili operazioni a sostegno delle imprese dell’indotto a condizioni di mercato. Non mostra altrettanta apertura e soddisfazione la Confindustria di Taranto.

Le reazioni

«Il decreto», sottolineano gli industriali, «oltre a costituire una traduzione normativa assai restrittiva delle misure già annunciate, risulta purtroppo insufficiente sul piano degli strumenti di sostegno di cui tutte le imprese dell’indotto potranno usufruire una volta decretata l’amministrazione straordinaria». Critica anche la Fiom. «Questo decreto», evidenzia il coordinatore nazionale siderurgiaLoris Scarpa, «non scongiura i licenziamenti e non introduce l’ammortizzatore sociale unico in grado di garantire la continuità».

Indotto fiducioso

Mentre è più fiducioso il presidente di Aigi Taranto, Fabio Greco: «Sono in stretto contatto con il Governo e resto fiducioso che saranno accolte le osservazioni illustrate dalla nostra associazione che raggruppa e tutela la maggior parte delle aziende dell’indotto siderurgico». «Si tratta», continua Greco, «di misure finalizzate a tutelare le imprese dell’indotto territoriale strategico e che, puntando a garantire i crediti vantati nei confronti di Adi, rappresentano un importante segnale per il lavoro e l’intera economia del territorio».