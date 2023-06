In Gran Bretagna dilaga il furto a staffetta e le assicurazioni non vogliono pagare

In Gran Bretagna dilaga il furto a staffetta

In Gran Bretagna molti automobilisti con auto rubate per “furto a staffetta” stanno scoprendo che gli assicuratori respingono le loro richieste e danno la colpa a loro – con alcuni conducenti addirittura accusati di frode. Questo furto è un modo in cui i ladri irrompono nelle auto in pochi secondi, senza usare la forza o senza bisogno di una chiave, il tutto sfruttando i portachiavi elettronici.

I furti d’auto sono aumentati del 25% lo scorso anno, in parte a causa di questa forma di furto che vede i criminali semplicemente stare fuori da una casa con un’auto parcheggiata, quindi utilizzare un dispositivo chiamato ripetitore senza chiave, che funziona estendendo la portata limitata di un normale portachiavi elettronico.

Ma molti conducenti stanno scoprendo a loro spese che il loro assicuratore rifiuta il risarcimento in quanto reputano il furto sospetto. Alcuni automobilisti sono stati persino accusati di essere parte del furto dal loro assicuratore e di aver messo in atto una richiesta assicurativa fraudolenta. E comunque la maggior parte delle polizze assicurative non pagherà se un assicuratore sospetta una frode o che un’auto è stata rubata utilizzando la propria chiave o mentre era lasciata aperta.

Tuttavia, la natura del furto a staffetta significa che le auto possono essere rubate facilmente senza lasciare traccia, lasciando molti automobilisti nell’impossibilità di dimostrare di essere vittime di un crimine al proprio assicuratore.

Dieci conducenti hanno già vinto la causa

Ma 10 conducenti arrabbiati hanno portato i loro casi al Financial Ombudsman Service e hanno vinto. In un caso l’anno scorso, un automobilista è stato accusato di frode per un sospetto furto di staffetta e la sua richiesta è stata respinta. L’autista, chiamata Miss A, era assicurata da UK Insurance Limited, la centrale assicurativa che sottoscrive polizze per marchi come Direct Line e Churchill.

L’auto dell’automobilista è stata rubata dopo un guasto, ma l’assicurazione del Regno Unito ha messo in dubbio il racconto della signora A, dicendo che le chiavi dell’auto non erano abbastanza vicine per un furto di staffetta e che l’allarme dell’auto sarebbe scattato se fosse stata semplicemente caricata su un camion, il che avrebbe scoraggiato i ladri. L’azienda ha quindi accusato la signora A di frode, lasciandola senza soldi e senza auto. Il FOS ha affermato che questo è stato “difficile e probabilmente costoso per lei, poiché ha figli piccoli”.

Alla fine il FOS si è schierato con l’autista, affermando che l’assicurazione britannica aveva bisogno di una “giusta causa” per accusare Miss A di frode, “non solo alcune preoccupazioni su come o perché un ladro potrebbe scegliere di rubare un’auto”. Il FOS ha aggiunto che l’auto avrebbe potuto essere facilmente rubata con furto a staffetta e ha ordinato a UK Insurance di rimuovere tutte le registrazioni della frode, ripristinare la polizza assicurativa dell’auto e pagare la richiesta originale e 250 sterline di risarcimento.

Un portavoce dell’assicurazione del Regno Unito ha dichiarato: “Sebbene la stragrande maggioranza dei sinistri sia autentica, rimaniamo sempre vigili nell’identificare quelli fraudolenti, che purtroppo si verificano e esercitano una pressione al rialzo sui premi”. “In linea con la sentenza FOS, abbiamo ricompensato il nostro cliente in questo caso e ci siamo scusati per qualsiasi disagio causato”.

Attenzione se manca la seconda chiave

In un altro esempio, l’auto dell’automobilista Ms O è stata rubata all’esterno della sua proprietà. L’autista ha detto che la sua auto deve essere stata rubata usando il furto a staffetta, poiché in seguito non c’erano vetri rotti o segni di effrazione. Anche la sua auto si chiudeva automaticamente, il che significa che non poteva essere lasciata aperta a lungo.

Ma il suo assicuratore, QIC Europe, ha rifiutato la sua richiesta poiché poteva fornire solo una delle due chiavi fornite con l’auto. L’assicuratore ha sostenuto che l’auto doveva essere stata lasciata aperta oppure rubata utilizzando la chiave mancante. La seconda chiave alla fine è arrivata, ma la QIC si è comunque rifiutata di pagare, nonostante il suo stesso investigatore avesse affermato che l’auto della signora O era “suscettibile di furto con il metodo del relè”. Il FOS ha ordinato a QIC di pagare la richiesta più un risarcimento di 500 sterline.

Come difendersi dal furto a staffetta?

Sempre meglio posizionare il portachiavi il più lontano possibile dal veicolo e conservalo in un luogo che non sia vicino a porte o finestre della proprietà. Oppure è meglio acquistare un semplice bloccasterzo o morsetto per volante, un ottimo strumento per scoraggiare anche i criminali più duri con la tecnologia più avanzata. Agiranno come deterrente visivo per i ladri che probabilmente li eviteranno.

Inoltre, è bene assicurarsi sempre che il proprio veicolo sia bloccato ogni volta che lo si lascia in strada, specialmente nei parcheggi affollati dove i ladri usano spesso i bloccanti del segnale. Da ultimo, valutare l’opzione di mettere l’auto in garage per la notte e installare un sistema di localizzazione nel veicolo.