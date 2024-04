Le piattaforme di Hype e Banca Sella ancora paralizzate da problemi tecnici

Non si placano i problemi per Hype e Banca Sella, gli istituti inattivi ormai da tre giorni a causa di un problema tecnico derivato da interventi di manutenzione. I clienti stanno incontrando forti disagi perché non è possibile accedere all’home banking. La piattaforma Hype è una fintech company “powered by Banca Sella” dal 2015. Questa situazione ricorda quanto già accaduto un anno fa, ma in quel caso l’emergenza si risolse entro la mattina, mentre in questo caso il blackout sembra essere più grave. Anche se Banca Sella ha negato che si tratti di un attacco hacker.