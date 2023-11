I bonus per le imprese ci sono, i controlli sempre meno. All'Ispettorato del lavoro mancano risorse e dipendenti

Nonostante le lamentele di Confindustria, in ogni manovra i bonus per le imprese non mancano mai. Poco importa che si tratti di incentivi alle assunzioni di giovani e donne, di un supporto alla bolletta, o magari di sgravi finalizzati ad alimentare innovazione o export. Non c’è governo che non abbia giustamente trovato il modo di sostenere l’economia. Quando invece si tratta di controllare, la questione diventa più spinosa. All’Ispettorato del lavoro ne sanno qualcosa. E per questo hanno manifestato da tempo le difficoltà incontrate arrivando già al terzo sciopero in un anno. Con la prospettiva di continuare la protesta.

I lavoratori “rivendicano risorse, mezzi e strumenti per poter svolgere quella che è una funzione fondamentale per il sistema Paese” come spiega una nota della Federazione lavoratori pubblici (Flp). “Tanto più in un momento in cui le morti sul lavoro dimostrano quanto ancora ci sia da fare per garantire adeguate misure di sicurezza sul lavoro, l’emersione del lavoro nero e sommerso, il contrasto al caporalato”: come ha spiegato il segretario generale FLP Marco Carlomagno, commentando l’ampia adesione allo sciopero nazionale del personale INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro).

L’argomento non è di poco conto

L’Ispettorato del lavoro deve infatti vigilare non solo sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, ma anche sulla corretta applicazione dei contratti di lavoro. Non a caso sul sito è disponibile per i lavoratori un modulo per la richiesta di intervento ispettivo. Le cose si sono naturalmente complicate con la diffusione dello smartworking in seguito all’emergenza pandemica che di fatto modificatro non solo il luogo di lavoro, ma anche le problematiche di salute ad esso connesso. Resta però il fatto che l’attività dell’Ispettorato non solo va a vantaggio del singolo dipendente, ma anche dell’Inps che può recuperare eventuali contributi inevasi.

I numeri parlano chiaro. Fra gennaio e giugno 2023, l’Ispettorato ha realizzato 48.123 controlli in materia di lavoro, 5.051 in tema previdenziale e 4.729 nell’ambito assicurativo. In totale sono stati realizzate 57.903 verifiche sul campo. L’indice di irregolarità riscontrato nel settore lavoro è stato pari al 67,7%, quello per la previdenza all’84,4% ed infine quello assicurativo del 94,1%. I controlli hanno fatto emergere 9400 lavoratori in nero e 168.469 posizioni irregolari.

Complessivamente l’attività dell’Ispettorato ha permesso alle casse pubbliche di recuperare quasi mezzo miliardo. In dettaglio, 400 milioni di euro fra contributi e premi, oltre a un centinaio di milioni di ammende. La cifra è naturalmente destinata a salire ulteriormente come testimonia anche il bilancio 2022 con oltre 1,2 miliardi recuperati (909 milioni di contributi/premi e 243 di sanzioni civili).

Una vertenza delicata

“Parliamo del personale tra i peggio pagati nella Pubblica Amministrazione, nonostante svolga un lavoro di elevata professionalità, e che in questi anni si è visto addirittura negare alcuni adeguamenti retributivi previsti al personale dei Ministeri”, riprende Carlomagno. Una situazione che, unitamente ai ritardi e all’arretratezza delle dotazioni informatiche e dei mezzi per eseguire le ispezioni, ha vanificato in buona parte la possibilità offerta dai nuovi ingressi con le previste assunzioni esterne, in quanto i vincitori hanno rinunciato in favore di altre amministrazioni. Oggi, ancora vi sono carenze che a livello nazionale superano il 30%, con punte del 50% negli Uffici del Nord.

“Diamo atto alla Ministra Calderone di essersi impegnata per cercare di invertire la tendenza nell’ultimo anno, con il riconoscimento della rivalutazione dell’indennità di amministrazione, ma restano ancora da definire la corresponsione degli arretrati, il mantenimento delle indennità ispettive, adeguati stanziamenti aggiuntivi al Fondo del personale, la modernizzazione delle dotazioni informatiche, il rafforzamento dell’Ispettorato Nazionale che, nato da una costola del Ministero del lavoro per rendere più efficiente l’azione ispettiva, in questi anni non è mai decollato” conclude il segretario generale.