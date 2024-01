Il biodiesel accende i motori in Lombardia. Lo stato dell'arte della rete italiana

Aperto il primo distributore di biodiesel in Lombardia, a Carpiano, con la rete italiana che arriva alla cifra tonda di 150 punti di rifornimento. Il carburante, già diffuso nei Paesi nordeuropei, sta riscontrando un crescente successo, e va ad inserirsi nel braccio di ferro tra alcune nazioni, tra cui la nostra, e Bruxelles sulle tecnologie permesse dopo il 2035. Sino ad ora la Commissione Ue, dopo l’approvazione della normativa che vieta a quella data la vendita di auto diesel e benzina, ha dato il via libera solo alle vetture elettriche e E-Fuel, ma Roma chiede un’apertura anche sui biocarburanti. Il continuo sviluppo di nuove benzine sempre più ecologiche e un mercato restio ad acquistare l’elettrico, sta spingendo da mesi le autorità comunitarie verso un possibile ripensamento su una linea ideologicamente ambientalista. Ma il diktat resta, almeno sino all’esito delle elezioni europee della prossima primavera.

E-fuel e biofuel

E-Fuel e bio fuel non sono la stessa cosa. L’e-fuel, per cui si batte Roma, è un combustibile sintetico che non contiene alcun prodotto derivato da fonti fossili come il petrolio. Il bilancio carbonico, tra la CO2 catturata nell’aria e quella emessa allo scarico dei motori termici che utilizzano l’e-fuel, è infatti quasi pari a zero; inoltre, i propulsori così alimentati riducono o annullano altre emissioni, come quella di particolato. L’E-fuel, come il B-Fuel peermette di non mandare in pensione l’endotermico

Il biocombustibile invece è più conosciuto come Hvo, sigla che sta per olio vegetale idrotrattato o idrogenato. Si tratta di un combustibile vegetale idrogenato adatto per i veicoli diesel di ultima generazione ed anche quest’ultimo abbate drasticamente le emissioni. Già ampiamente utilizzato nel Nord Europa, il biodiesel HVO100 è privo di aromatici e poliaromatici. Il processo di produzione avviene in due fasi, che prevede idrotrattamento e la successiva modifica della struttura chimica per conferire le qualità desiderate al composto.

Chi inquina di più?

Il ripensamento verso la cancellazione del motore endotermico nasce dai risultati di molti istituti di ricerca europei. Se infatti si considerano esclusivamente le emissioni dell’auto le vetture a spina vincono a mani basse, ma se giustamente si prende inconsiderazione l’intero processo produttivo dell’auto, ovvero la produzione di batterie, le emissioni e lo smaltimento, la bilancia finisce per perdere quasi a favore dei motori diesel e benzina. La produzione di vetture elettriche necessitano infatti di un enorme dispendio di acqua ed energia per l’estrazione di erre rare, la produzione di batterie e lo smaltimento delle stesse.

Una richiesta di buonsenso

Contro la politica del “tutto elettrico” si schierano sette Paesi europei, le associazioni dei produttori di automobili, e gran parte dei consumatori. La posizione del governo italiano è stata riassunta anche dallo stesso premier, Meloni: “Tutti siamo impegnati nell’abbattimento dell’inquinamento – ha detto – ma occorre farlo con buonsenso e in tempi corretti. Vi sono nuove tecnologiche che permettono già oggi di raggiungere emissioni quasi a zero, salvaguardando l’industria europea dell’auto che conta decine di migliaia di posti di lavoro”.