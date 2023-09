Il green pesa sull'auto in Borsa. Ubs declassa Renault e Volkswagen

La corsa in tempi eccessivamente rapidi verso l’auto elettrica imposta dall’Ue e la mancanza di una politica europea che (come invece avviene in Usa) contrasti l’invasione cinese, penalizza le Case europee in Borsa. E titoli di gruppi che sino a pochi mesi fa erano premiati dagli analisti, ora finiscono nella zona grigia. E’ il caso di Renault e Volkswagen.

Ubs ha infatti declassato la casa automobilistica francese a “sell” da “neutral” e ha tagliato il take profit del 25%, citando l’elevata concorrenza della Cina e di Tesla, la mancanza di miglioramenti nella maggior parte degli indicatori e la scarsa performance di Ampere (in cui si concentrano tutte le attività elettriche e software del gruppo). Ubs giustifica la valutazione affermando che “Renault è uno dei produttori europei di auto di massa più esposti al rischio di perdite strutturali di quote di mercato a causa dell’intensificarsi della concorrenza dei produttori cinesi di autoveicoli e di Tesla”. Il broker elvetico sostiene che la prevista Ipo di Amper nel primo semestre del 2024 “difficilmente sbloccherà un valore significativo per gli azionisti del gruppo Renault”. Ubs definisce il premio di prezzo del primo modello di Ampere “ingiustificato” e indica rischi di ribasso per gli obiettivi finanziari. Il broker afferma che la redditività di Renault sta raggiungendo il suo picco e prevede un peggioramento della maggior parte degli indicatori nel 2024.

Downgrade da parte degli analisti di Ubs anche per Volkswagen. Anche in questo caso si scende a “sell” da “neutral”, con il Tp che passa a 100 euro per azione (dai precedenti 135 euro). “Riteniamo che metà degli utili siano a rischio entro il 2025 poiché cresce l’impatto della concorrenza cinese e dei fattori ciclici contrari”, ha sottolineato il broker, che ritiene “sottostimata” la minaccia dei veicoli elettrici cinesi.

Settore in ripartenza

Le azioni del settore automobilistico stanno comunque ritornando nell’interesse degli investitori dopo anni di sofferenza. Infatti, prima la pandemia di Covid-19 e poi i conseguenti ritardi alle forniture hanno affossato per mesi i ricavi delle aziende del settore già sotto pressione per le sempre più stringenti normative sulle emissioni che impongono massicci investimenti per l’elettrificazione della gamma. L’intero settore, ora che l’emergenza è passata, sta però vivendo in pieno la metamorfosi green imposta dalle autorità governative. Ciò rischia di affossare il comparto europeo a favore di competitor stranieri che stanno già guadagnando terreno nel campo dell’elettrificazione.

L’elettrico e i gruppi in corto circuito

Anche perché la capitalizzazione di mercato è un valore fluttuante, che non rispecchia per forza il valore di un brand in termini di produttività e numero di vetture vendute. Non a caso a vincere la classifica delle quotazioni di Borsa è Tesla, che vende meno di altre Case , ma ha un alto potenziale di sviluppo agli occhi degli investitori. La capitalizzazione di Tesla si avvicina ai mille miliardi di dollari. Dal suo ingresso in Borsa nel giugno 2010 l’ascesa è stata dirompente considerando che nel 2012 valeva 3 miliardi. Il 2020 l’anno della svolta: la capitalizzazione è aumentata di ben 8 volte cioè quasi 7 volte il Gruppo Volkswagen e tre volte Toyota (i primi al mondo in termini di produzione di vetture). Altro caso di successo legato all’elettrico è quello della cinese Byd che in un anno ha triplicato il proprio valore. Ed è proprio la prospettiva di crescita dei gruppi del Dragone che rischia di spostare l’interesse degli investitori su altre Case del dragone.