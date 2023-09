Inflazione a settembre in forte calo nella Ue, mentre in Italia solo un rallentamento

Inflazione a settembre in forte calo nella Ue

Carovita in forte flessione nell’Unione europea. A settembre il tasso d’inflazione nell’Eurozona è sceso al 4,3% contro il 5,2% di agosto in base alla stima flash diffusa da Eurostat. Considerando le principali componenti dell’inflazione dell’area euro, si prevede che alimentari, alcol e tabacco registreranno il tasso annuo più elevato a settembre (8,8%, rispetto al 9,7% di agosto), seguiti dai servizi (4,7%, rispetto al 5,5% di agosto), beni industriali non energetici (4,2%, contro 4,7% ad agosto) ed energia (-4,7%, contro -3,3% ad agosto).

Escludendo l’energia il tasso di inflazione è del 5,5% dopo 6,3% ad agosto; escludendo anche i beni alimentari non processati 5,5% dopo 6,2%; escludendo energia, alimentari, alcol e tabacco 4,5% dopo 5,3%.

In Italia solo un lieve ribasso a settembre

In Italia, invece, decelera lievemente l’inflazione. A settembre l’Istat stima una crescita dello 0,2% su base mensile e del 5,3% su base annua, dal 5,4% del mese precedente. La lieve decelerazione, spiega l’Istituto, del carovita si deve prevalentemente al rallentamento su base tendenziale dei prezzi degli alimentari non lavorati (da +9,2% a +7,7%), degli alimentari lavorati (da +10% a +9,1%), dei beni durevoli (da +4,6% a +4%) e, in misura minore, dei beni non durevoli (da +5,2% a +4,8%), dei beni semidurevoli (da +2,9% a +2,4%) e dei servizi relativi all’abitazione (da +3,9% a +3,7%).

Tali effetti sono stati solo in parte compensati da un’accelerazione dei prezzi degli energetici non regolamentati (da +5,7% a +7,6%), dalla minore flessione di quelli degli energetici regolamentati (da -29,6% a -27,8%) e dall’aumento del ritmo di crescita dei prezzi dei s ervizi relativi ai trasporti (da +1,2% a +3,8%).

Forte rallentamento in Germania e Francia

Al contrario dell’Italia, il carovita ha frenato nettamente in Francia a settembre: i prezzi al consumo sono indicati in crescita, su base annua, del 4,9%, come nel mese precedente e contro il +5,1% stimato dagli analisti.

Lo stesso vale per la Germania dove l’inflazione è scesa al 4,3% a settembre dal 6,4% di agosto. Il dato è così tornato al livello toccato a settembre 2021, quindi prima dell’impennata dei prezzi dell’energia legata all’invasione russa dell’Ucraina.

Dal 1° ottobre parte il trimestre anti inflazione nei negozi

Per aiutare le famiglie dal primo ottobre partirà il trimestre anti inflazione, che prevede un paniere di prodotti di base e di largo consumo a prezzi ribassati o calmierati.

Il governo Meloni e le principali associazioni dei settori della distribuzione, del commercio e dell’industria aderenti hanno siglato il patto per attuare l’iniziativa sperimentale.

L’obiettivo è sostenere il potere d’acquisto delle famiglie duramente colpite dall’inflazione. Il patto impegna le associazioni a tenere sotto controllo i prezzi del carrello della spesa di beni di prima necessità, non solo alimentari. Si potranno acquistare nei supermercati e negozi aderenti e riconoscibili tramite il logo dell’iniziativa.