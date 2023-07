La Fed alza i tassi al record dal 2001 e annuncia che non ha finito

Il costo del denaro nella forchetta tra 5,25% e 5,5%

E’ andata come previsto. La Fed alza i tassi dello 0,25%. Il costo del denaro sale in una forchetta fra il 5,25% e il 5,50%, ai massimi da 22 anni. Gli indicatori recenti .spiega la nota finale suggeriscono che l’attivita’ economica si e’ espansa a un ritmo moderato. Negli ultimi mesi la crescita dei posti di lavoro e’ stata robusta e il tasso di disoccupazione e’ rimasto basso. L’inflazione rimane elevata. Doani e ve nerdi sono attese anche le decisioni sui tassi della Banca europea e di quella giapponese.

Non sono esclusi altri aumenti

La Banca centrale Usa non esclude ulteriori incrementi, ma nemmeno li indica come scontati e ribadisce che per le future decisioni terrà conto degli effetti della energica manovra di rialzo già operata. Si tratta dell’11esimo aumento ai tassi di interesse da quando la Fed ha iniziato la stretta, lo scorso anno, in riposta all’alta inflazione. E secondo l’istituzione monetaria Usa il caro vita negli Stati Uniti “resta elevato”, mentre la crescita economica prosegue ad un ritmo moderato. La decisione è in linea con le attese prevalenti.