Lagarde: "Livello tassi contribuirà a riportare l'inflazione al 2%. Serve accordo sul Patto di stabilità"

“I tassi hanno raggiunto un livello che, se sostenuto abbastanza a lungo, darà un contributo significativo a portare l’inflazione all’obiettivo del 2%. Questo è lo scenario di base che abbiamo prodotto con le previsioni di fine settembre, ma se ci saranno altri shock dovremo rivedere lo scenario”. Queste le parole della presidente della Bce Christine Lagarde, in una conversazione al Global Boardroom organizzato dal Financial Times. Che, alla domanda su quanto a lungo i tassi rimarranno sui livelli attuali, ha risposto che quando si dice “per un tempo sufficientemente lungo” si intende “più di un paio di trimestri”.

E questo perché, ha aggiunto Lagarde, “dovremo continuare a monitorare l’andamento dei prezzi dell’energia nei prossimi mesi perché perderemo l’effetto comparativo su base annuale”. La flessione dell’inflazione al 2,9% registrata per ottobre non la dobbiamo dare come scontata perché ha influito in larga misura il paragone su base annua dei prezzi dell’energia. “Guardando in avanti dobbiamo aspettarci che anche in assenza di shock sui prezzi dell’energia il raffronto diventi meno positivo e si possa assistere a un rafforzamento del trend dell’inflazione”

La numero uno della Bce ha anche detto che serve un intervento rapido sul Patto di stabilità. “Il fatto che non sia ancora stato trovato un accordo sulla riforma mi lascia molto a disagio. Ieri sono stata leggermente rassicurata dai segnali ricevuti ieri all’Ecofin dal fatto che Germania e Francia stanno lavorando insieme per arrivare a un accordo ma non ci sono solo due paesi – ha detto Lagarde -. È possibile però che se questi paesi continuano a lavorare insieme che si arrivi a un accordo entro fine anno”.