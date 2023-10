Le Borse frenano ma non franano Precipita il rublo. Ecco perchè

Non è l’11 settembre

Sbandano ma non crollano. Se l’attacco di sabato di Hamas a Israele doveva essere un nuovo 11 settembre si può dire che forse il giudizio è un po’ esagerato. Si registra, infatti, un calo piuttosto contenuto delle Borse.

Recupera la Borsa di Tel Aviv

Londra si mantiene in parità, Milano cede lo 0,4%, Parigi lo 0,62%, Francoforte lo 0,7% e Madrid l’1%, mentre Oltreoceano il Dow Jones lascia sul campo lo 0,26% e il Nasdaq lo 0,65%. Per quello che vale c’è da registrare lo scivolone in chiusura per la Borsa palestinese (-4,09%), mentre quella di Tel Aviv mostra addirittura la forza di salire (+0,95%) dopo la violenta caduta di domenica. Sotto pressione lo shekel israeliano (-2,49% a 3,94 sul dollaro), sceso ai livelli del marzo del 2016. I timori per la guerra in Israele

Inflazione Usa

Il mercato più che le bombe sembra ancora guardare bai dati macro che usciranno nel corso della settimana. Giovedi’, sono previsti i dati sull’inflazione statunitense a settembre. Le previsioni indicano un lieve rallentamento sia sul fronte dell’inflazione generale (dal 3,7% al 3,6%), sia per quanto riguarda i prezzi ‘core’, quelli al netto di energia e beni alimentari, che dovrebbero attestarsi al 4,1% dal 4,3% di agosto.

Parla la Fed

Questo rallentamento trova riscontro nelle affermazioni della presidente della Fed di Dallas Lorie Logan, convinta che “i rendimenti più alti dei titoli di stato potrebbero significare che ci sarà meno bisogno di alzare i tassi di interesse”.

Le bombe fanno rumore

Questo non vuol dire che le bombe di sabato siano passate sotto silenzio. Il petrolio sale del 4,75% a 86,75 dollari al barile e il gas del 15,44% a 44,14 euro al MWh. In questo caso pesano rischi di un nuovo sciopero in Australia che si sommano a una perdita sospetta in un gasdotto sottomarino tra Finlandia ed Estonia.

Petroliferi in evidenza

I titoli del petrolio seguono: Bp (+3,3%), Shell (+3,1%), Eni (+2,19%) e TotalEnergies (+2,04%). Più consistenti i rialzi del mondo aerospaziale. Saab guadagna l’8,69%, Thales il 4,5% Leonardo e Dassault il 4,33%. Wall Street Northrop Grumman +9%. Lockheed Martin +8%. Si muovono le società che vendono armi, servizi e strumenti per la difesa al Pentagono. Rheinmetall che fabbrica i carri Leopard guadagna il 6,5%.

Fatto isolato

In realtà i mercati, seppure preoccupati, sembrano convinti che il rigurgito di guerra in Palestina sia destinato a restare un fatto isolato per quanto doloroso, Niente di paragonabile a quanto accaduto negli anni ’70. Allora il conflitto con Israele coinvolse i principali stati arabi produttori di petrolio mentre adesso dietro Hamas sembra esserci, forse, il solo Iran. Inoltre scommette anche su una possibile conclusione della guerra in Ucraina.

Il crollo del rublo

Anche per la Russia, infatti, i costi cominciano a diventare piuttosto salati. Lo dimostra il nuovo crollo del rublo che ieri ha toccato il punto piu’ basso dal 23 marzo 2022, un mese dopo l’inizio della guerra in Ucraina. E’ scambiato a 102,34 contro il dollaro Usa e 107,9 rubli per euro. Il 5 ottobre la Borsa di Mosca ha chiuso con il rublo sopra le 100 unita’ per il dollaro, livello mai raggiunto da inizio anno. Cio’ e’ avvenuto dopo che giovedi’ il presidente russo Vladimir Putin ha ammesso l’esistenza di “problemi” dovuti alla svalutazione della moneta nazionale. “La Banca centrale russa e il governo stanno reagendo. Sono sicuro che i passi sono corretti e i risultati saranno buoni”, ha dichiarato. Dal 15 agosto, a fronte del forte deprezzamento della valuta nazionale la Bcr ha aumentato due volte il tasso di interesse, prima di 350 punti base e poi, il 18 settembre, di altri 100 punti base, portandolo al 13%. Tuttavia, le misure della banca d’emissione e del governo non hanno fermato la svalutazione del rublo , che dal giugno 2022 ha perso piu’ della meta’ del suo valore (50 rubli per dollaro). A causa dell’instabilita’ politica, dell’aumento del costo delle importazioni, del drastico calo delle esportazioni e delle sanzioni occidentali dovute alla guerra in Ucraina, il rublo si e’ svalutato di oltre il 30% dall’inizio dell’anno.