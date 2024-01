Da Intel a StM, nel 2024 l'industria dei chip conta su auto elettrica e intelligenza artificiale

Il profit warning di Mobileye, produttore di chip per l’automotive e la guida autonoma, sui ricavi del 2024 ha affossato il titolo così come quello di Intel che è il maggior azionista della società israeliana. Mobileye, fornitore di Volkswagen e Porsche, ha spiegato che i ricavi 2024 saranno al di sotto delle previsioni, a causa di un calo della domanda. La società attende ora vendite tra 1,83 e 1,96 miliardi di dollari per il 2024 mentre le stime precedenti erano tra 2,07 e 2,09 miliardi di dollari. La notizia ha portato al ribasso tutti i titoli di tutto il comparto dei chip. Del gruppo fa parte la società italo-francese StM, la tedesca Infineon e l’olandese Asml che hanno cominciato il 2024 con quotazioni in ribasso. Giù anche Be Semiconductor, già penalizzata dal downgrade di Ubs, che ha rivisto la valutazione del titolo da “buy” a “neutral”.

Domanda in ripresa nella seconda metà del 2024

La domanda di semiconduttori, trainata dall’intelligenza artificiale e dal settore dei veicoli elettrici, dovrebbe iniziare a riprendersi nella seconda metà del 2024. Secondo Gartner, l’80% delle aziende a livello globale utilizzerà l’intelligenza artificiale generativa nelle proprie attività entro il 2026, una crescita esponenziale rispetto al 2023 rispetto al 2023. Tra l’altro il mercato dei semiconduttori per l’intelligenza artificiale dovrebbe raggiungere un giro d’affari di 119,4 miliardi di dollari nel 2027, rappresentando quasi il 20% del mercato globale dei chip.

Nuovo finanziamento negli Usa per sostenere la produzione di microprocessori nel paese

Nel frattempo negli usa il governo Biden ha annunciato che fornirà 162 milioni di dollari a Microchip Technology per sostenere la produzione nel paese di chip per computer. Gli incentivi, ha dichiarato il Dipartimento del Commercio, includono 90 milioni di dollari per migliorare uno stabilimento a Colorado Springs in Colorado, e 72 milioni di dollari per espandere una fabbrica a Gresham in Oregon. Gli investimenti consentiranno di triplicare la produzione interna e ridurre la dipendenza dalle fabbriche straniere. Si tratta del secondo annuncio di finanziamento legato al Chips Act, la legge progettata per rilanciare la produzione statunitense di semiconduttori. A dicembre le prime sovvenzioni pari a 35 milioni di dollari erano andati alla Bae Systems, che prevede di espandere una fabbrica del New Hampshire dedicata a produzione di chip per aerei militari, tra cui i jet F-15 e F-35.

Da Qualcomm nuovo chip per la realtà aumentata

Qualcomm ha lanciato la nuova generazione di chip per visori di realtà virtuale e aumentata, Snapdragon Xr2 Plus, piattaforma che sarà il motore che alimenterà il visore di Samsung e Google. L’annuncio del nuovo chip, che è il successore di quello presente sul visore Quest 3 di Meta, è stata data come parte delle anteprime di Qualcomm al Consumer Electronic Show 2024, la fiera di Las Vegas dedicata alle novità tecnologiche.