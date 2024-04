L'ufficio studi Stellantis smentisce il suo Ceo Tavares: "Mercato non pronto per l'auto green"

Una bella doccia fredda per Stellantis e la strategia del “tutto elettrico” fortemente perseguita dal Ceo del gruppo, Carlos Tavares. E’ infatti dalla stessa piattaforma promossa dal gruppo franco-italiano per promuovere la mobilità del futuro, il Freedom mobility forum, che arrivano risultati ben poco confortanti sul fronte delle auto a spina. Dall’indagine che ha riguardato 5 Paesi (e realizzata con YouGov) emerge infatti che in gran parte degli Stati Uniti ed in Francia il 50% degli automobilisti non ha alcuna intenzione di passare alle vetture green. Un percentuale elevata, che riguarda proprio i mercati più importanti per l’industria dell’automotive, a cui per giunta si somma quella degli indecisi. A dirsi invece favorevoli a modalità di trasporto più rispettose dell’ambiente sono Paesi quali Marocco, Brasile e India. Il dossier di Stellantis sembra in sostanza dar ragione alle previsioni del presidente di Toyota, Akio Toyoda che ritiene che “le auto elettriche in futuro raggiungeranno al massimo una quota di mercato del 30%“.

Vuole l’auto green (a parole) chi inquina di più

La ritrosia verso soluzioni “green” è ancora forte, come detto, negli Stati Uniti, dove mediamente il 40 % degli intervistati non si è detto pronto al cambiamento. Una percentuale che sale oltre il 50% nelle aree rurali ovvero nella maggior parte del territorio Usa. Di più: meno del 10% degli americani ha cambiato “profondamente” il proprio modo di viaggiare. Dalla ricerca emerge dunque una forte disparità con i Paesi emergenti ovvero quelli che inquinano di più e dove i comportamenti quotidiani sono i meno virtuosi. In sostanza, proprio coloro che inquinano di più si professano (almeno a parole) campioni del green.

E ora Tavares si rimangia le certezze

Il sondaggio è stato presentato nell’ambito della seconda edizione del Freedom of mobility forum a cui ha partecipato lo stesso Tavares. Il Ceo di Stellantis, dopo la presentazione del dossier, è parso avere meno certezze rispetto al passato. “I veicoli elettrici sono la via da percorrere – ha detto il manager, – anche se non l’unica“. “Dobbiamo abbandonare un approccio dogmatico e pensare che i veicoli a batteria disponibili oggi sono solo una delle soluzioni- ha aggiunto. – Nei prossimi anni avremo un grande sviluppo tecnologico sul fronte delle batterie ma bisogna abbassare i prezzi delle auto elettriche e servono le infrastrutture di ricarica”.

L’auto elettrica stacca la spina a oltre 700mila lavoratori

Frattanto arriva uno studio realizzato da Allianz Trade dedicato al settore automotive. Nel dossier si analizza la situazione attuale dell’industria che copre circa il 6% dell’economia dell’intero continente e dà lavoro a poco più di sei milioni e mezzo di persone in quasi un milione di aziende. Il mercato dell’auto, viene detto, dopo la pandemia è cresciuto con percentuali a doppia cifra: solo nel 2023 le nuove immatricolazioni a livello mondiale sono state quasi 88 milioni, pari al +11,3% rispetto al 2022. Nel 2024 ci sarà un forte assestamento del mercato, stima Allianz, con una crescita dell’1,9%, dovuta principalmente al minor potere d’acquisto dei consumatori e una crescita economica sotto la media. Inoltre la crescita dell’auto elettrica equivarrà ad una perdita di competitività dei brand europei in favore della Cina. Questo si tradurrà in una emergenza-occupazione. Secondo Allianz “sono 730 mila i posti di lavoro a rischio, 260 mila solo in Germania”. I ritardi accumulati nel settore delle auto elettriche costringe i costruttori europei a puntare principalmente sul segmento premium”. Sta di fatto che il prezzo medio di un’elettrica in Europa è di 55.821 euro, il 27% in più di un’auto a benzina. In Cina il costo medio di una Ev è invece di 31.829 euro, un terzo più basso delle auto a benzina.

La Cina scaccia gli europei

E mentre l’ Europa fa i conti con il pericolo Cina, i produttori del Dragone a Pechino festeggiano. Per le case automobilistiche occidentali, il mercato cinese ha rappresentato infatti per molti anni una sorta di terrada conquistare. Del resto i numeri non potevano che attirare i big dell’industria automobilistica: nel 2023 sono state vendute 26 milioni auto . Ma negli ultimi 10 anni la crescita dei costruttori cinesi è stata enorme con vendite nel mercato interno, passate dal 40% nel 2015 al 57% nel 2023. A guidare la crescita dei marchi cinesi nel loro Paese è ovviamente la domanda di veicoli elettrici, che nel 2023 hanno rappresentato il 23% del mercato. Alcuni costruttori si stanno quindi lentamente ritirando dalla Cina. Lo scorso anno Stellantis ha venduto le sue attività al partner Dongfeng, dopo aver provato senza successo ad aumentare le vendite della Citroën e della Peugeot, un tempo marchi molto forti in Cina. Anche General Motors pensa di uscire dal mercato cinese, mentre la Ford, a causa delle sue scarse vendite, ha ridotto la sua produzione in partnership con la Changan al 20% della sua capacità reale. Numeri preoccupanti anche per la joint venture tra la Nissan e la Dongfeng e quella Saic-Volkswagen.

Tiene chi produce endotermico

Non tutti i marchi stranieri però stanno smobilitando dalla Cina. Toyota ha aumentato la suo quota di mercato dal 4% registrano nel 2017 al 6% dello scorso anno, grazie ai suoi veicoli con motore a combustione. Resistono anche i marchi premium tradizionali, soprattutto le tedesche Audi, Bmw e Mercedes, ma non si sa per quanto.