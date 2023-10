Magis porta i suoi nastri adesivi negli Stati Uniti e punta a fare acquisizioni

Varcare l’Oceano e guardare a qualche solida operazione di m&a. Questi gli obiettivi di Magis, azienda leader nell’ideazione, produzione e commercializzazione di nastri adesivi e sistemi di chiusura, con un focus su tutti quelli a valore, ovvero che differiscono dal normale nastro. «Siamo stati i primi in Italia a introdurre la stampa protetta o “a sandwich” (una tecnologia innovativa di emanazione statunitense dove l’inchiostro si trova tra l’adesivo e il supporto, ndr) e i primi a diversificare nel mondo igienico sanitario dei pannolini” sottolinea a Verità e Affari Mattia Blengini, ceo del gruppo toscano che lo scorso anno si è quotato sull’Egm di Borsa Italiana. La società, che ha un obiettivo nel 2023 di 80 milioni di euro di ricavi, con un Ebitda adjusted di oltre 16 milioni, nell’ultimo anno ha prodotto circa 350 milioni di metri quadrati di nastro, 130 milioni di metri quadrati di nastro stampato e circa 30 milioni di metri quadrati di sistemi di chiusura.

Dove realizzate il vostro fatturato?

“Attualmente la nostra produzione è concentrata in due stabilimenti vicini tra loro, a Empoli e Cerreto Guidi, e per noi il mercato italiano vale tra il 35 e il 37% del fatturato. Dalla scorsa estate, però, stiamo espandendo il nostro perimetro d’azione oltreoceano, in Nord e Sudamerica. Si tratta di un mercato enorme geograficamente parlando e con volumi molto importanti, una mossa possibile per Magis in quanto legata alla nostra accresciuta capacità produttiva. Dal 2019, infatti, abbiamo realizzato un nuovo stabilimento a Terrafino (Empoli) che ci ha permesso di espandere nuove linee di taglio e una spalmatrice con un aumento sensibile dei volumi. Inoltre, grazie ai due laminatori cresciamo come volumi nei pannolini e nei pannoloni”.

Anche nel vostro settore il futuro sono i prodotti ecosostenibili.

“Nel comparto Esg siamo molto avanti grazie a un prodotto realizzato con poliestere riciclato all’85%, una materia prima che proviene dal Pet delle bottiglie di plastica. Per noi è più che un prodotto, è una visione, una soluzione talmente sostenibile che riusciamo a ottenere una materia prima da un rifiuto”.

E i vostri clienti apprezzano questo sforzo green?

“Nel mondo del tape le grandi aziende hanno una sensibilità maggiore alle problematiche Esg e quindi è più facile proporre loro questi prodotti. Invece, sui sistemi di chiusura si tratta di un processo più complesso perché per realizzare un pannolino ci vogliono 30 semilavorati e Magis ne produce solo 4. In questo momento c’è poca cultura green, ma sono certo che il futuro verso la sostenibilità è tracciato e noi ci siamo”.

Nel 2022 avete avuto ripercussioni dal costo abnorme delle materie prime. Adesso come va?

“Lo scorso anno l’impatto delle materie prime è stato veramente notevole, ma fortunatamente l’aumento è stato completamente riversato sui prezzi finali. A partire da questa estate, invece, la situazione è tornata stabile, si è normalizzata”.

E questo si è visto anche nei conti del primo semestre 2023?

“Il rallentamento del primo semestre 2023 è dovuto alla concentrazione anomala delle vendite nella prima parte del 2022: ricalcolando i ricavi 2022 come divisi equamente tra i due semestri, la flessione della prima parte dell’anno si riduce al 10%. Allo stesso modo l’Ebitda di 7,9 milioni e l’utile netto di 4,5 milioni del primo semestre 2023 se ricalcolati sarebbero in crescita rispettivamente del 5 e del 16%”.

Da quasi un anno siete quotati sul listino Egm, ma il vostro è un profilo industriale, forse più adatto a un listino come Star. Che ne dice?

“Dico che noi siamo abituati a lavorare con un basso profilo e che l’Egm è una palestra che ci sta insegnando a navigare nel mare della finanza. Ma non le nascondo che stiamo guardando ad alcune operazioni di merger & acquisition e a quel punto il passaggio a un altro listino sarà un passo dovuto”.