Manovra, la maggioranza decide le priorità. Meloni: "non sarà una mossa elettorale"

Le risorse sono poche. Le elezioni europee alle porte. Ma la premier Giorgia Meloni promette che la maggioranza non varerà una “manovra elettorale”. L’orizzonte deve rimanere quello “della legislatura” e non del voto di giugno. Il confronto all’interno della maggioranza sulle priorità inizia oggi. E l’operazione non sarà nè facile nè indolore. I magini sono stretti e, come tutti sanno, necessariamente bisognerà fare delle scelte su temi importantissimi come famiglia, lavoro e sanità. Ma la riunione servirà a chiarire il contesto in attesa che con la Nadef (e dopo i dati aggiornati dall’Istat) vengano delineati il quadro reale dei conti.

Sullo sfondo tiene banco la polemica sul Superbonus

Per il ministro del Tesoro, Giancarlo Giorgetti, la scommessa del governo di Giuseppe Conte sul Superbonus è una vera e propria sciagura per i conti pubblici. Un’eredità che, secondo quanto indicato dal sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, potrebbe rappresentare una zavorra da 110 miliardi, cifra nettamente superiore al valore della manovra 2023 che dovrebbe attestarsi sui 30 miliardi.

Al momento però mancano le coperture per circa la metà dell’importo. La somma peraltro non contempla misure tampone nel caso di rincari nei prezzi dell’energia. Il tema non è da poco visto che nel momento clou delle fiammate dei prezzi dei carburanti, nel dicembre scorso, l’esecutivo ha varato una manovra da 30 miliardi di cui 21 solo per alleviare i rincari energetici per famiglie e imprese.

Le ipotesi di lavoro sul tavolo sono tante

Il governo ha deciso di puntare sulla decontribuzione, rendendo strutturale il taglio del cuneo fiscale e contributivo per i redditi bassi (7 punti per i redditi fino a 25mila e 6 per quelli fino a 35mila). Questa misura vale una cifra compresa fra i 9 e i 10 miliardi. A questo va poi aggiunta la detassazione delle tredicesime che, anche in questo caso, dovrebbe riguardare solo i redditi più bassi. Difficile che ci sia spazio per l’aumento degli stidendi dei contratti statali, attesi da tempo. Per realizzare l’incremento ci vorrebbe una cifra fino a 30 miliardi l’anno.

Il capitolo più delicato è quello delle pensioni. Forza Italia vuole portare l’assegno previdenziale minimo da 570 a 600 euro con un intervento che costa 5 miliardi. L’obiettivo, ben più ambizioso dei mille euro, porterebbe un aggravio per i conti dell’Inps da 36 miliardi l’anno. Sulle rivalutazioni delle pensioni si gioca poi una partita a parte. Con grande probabilità l’aumento si attesterà attorno al 3%, nonostante l’inflazione attesa per il 2022 sia di circa il 10%. Per il resto, bisognerà fare i conti anche con il rinnovo di Ape sociale, quota 103 e Opzione donna, sia pure con dei correttivi.

Il punto dolente è la sanità

Sedicesima tra i Paesi europei dell’Ocse per la spesa pro-capite e fanalino di coda nel G7, l’Italia ha una situazione estremamente delicata. Secondo l’oppozione servono almeno 5 miliardi, un miliardo in più da quanto chiesto dal ministro della Salute Orazio Schillaci. Ma probabilmente, vista la situazione dei Pronto soccorso, degli Ospedali pubblici e delle liste d’attese, la cifra è estremamente conservativa. Salvo che il governo non riesca a far partire una seria riforma che tagli gli amministrativi, aggregando il backoffice e informatizzando la sanità a livello nazionale, per trovare i fondi per medici e infermieri in corsia.

Il Tesoro è a caccia delle coperture finanziarie

Il Mef non è intenzionato a fare nuovo deficit. Così il governo dovrà cercare le risorse nelle pieghe del bilancio dello Stato, modificando deduzioni e detrazioni oppure varando nuove tasse. Fino a 3,8 miliardi potrebbero arrivare dalla tassa sugli extraprofitti bancari. Ma molto dipenderà da quela sarà la stesura finale della norma e dal meccanismo definitivo di calcolo. Il viceministro Antonio Tajani ha promesso di tagliare fuori dalla tassazione gli istituti di credito di prossimità. Fatto che ridurrebbe l’introito per le casse pubbliche.

Nella delega fiscale è prevista poi la revisione del ristema di deduzioni e detrazioni. Secondo diversi economosti, dalla rimodulazione di una giungla di oltre 6oo detrazioni ed esenzioni possono arrivare fino ad 80 miliardi l’anno. L’operazione non è affatto facile né immediata, ma fa del resto parte del programma elettorale del centrodestra. Anche la lotta all’evasione rappresenta un tema da implementare, anche se è difficile dire come questo governo potrà ottenere risultati migliori di quelli precedenti.

Tornano d’attualità anche le privatizzazioni. Il Tesoro vorrebbe poter monetizzare l’investimento realizzato nel Monte dei Paschi di Siena. Ma l’operazione è abbastanza difficile, mentre hanno certamente mercatro le azioni Eni, Enel e Poste. Una nuova ondata di cessioni rischia però a medio termine di essere contrproducente visto che queste aziende staccano cedole sostanziose che attraverso Cassa Depositi e Prestiti tornano allo Stato. Un intervento di priovatizzazione va quindi fortemente vagliato e ponderato.

Intanto si va avanti su sicurezza. La riforma costituzionale procede lentamente

Giorgia Meloni punta ad accelerare su un primo pacchetto di misure che rispondono, anche se indirettamente, ai fatti di Caivano con un giro di vite sui reati che vedono coinvolti minorenni e, se possibile, stretta all’accesso degli under 18 ai siti pornografici. Per la riqualificazione della zona alla periferia di Napoli ci vorrà invece più tempo.

Bisognerà attendere anche per il disegno di legge sul premierato. La riforma costituzionale andrà avanti assieme all’autonomia che torna in Senato. La commissione dovrà esprimersi sugli oltre 500 emendamenti depositati. Non certo un gioco da ragazzi, anche se la maggioranza dovrebbe avere i numeri per andare avanti.