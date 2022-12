Manovra, gli extraprofitti delle banche per pagare i costi del Pos. L'ultima idea di maggioranza e opposizione

Emendamento bipartisan

Le ultime sulla legge di bilancio vanno aggiornate di continuo. Ma tra le novità una di quelle che sembra aver maggior possibilità di arrivare in fondo è l’emendamento bipartisan per introdurre una tassa sugli extraprofitti delle banche. Si tratterebbe di un nuovo balzello, certo, che però andrebbe a creare un fondo per garantire ristori ai commercianti penalizzati dalle commissioni sui pagamenti elettronici. Il fatto che si lavori a un’intesa bipartisan è confermato sia da fonti di maggioranza che di opposizione, dopo che il governo ha deciso di eliminare la norma sul Pos. Secondo l’ipotesi allo studio, che potrebbe finire in un emendamento dei gruppi parlamentari, un Dpcm istituirà il fondo definendo aliquote e soglie con cui calcolare gli extraprofitti e il contributo straordinario. Il ristoro avverrebbe in forma di crediti di imposta.

Le altre possibili novità

La proroga dei termini di consegna dei beni di Transizione 4.0 (ha ottenuto il parere favorevole del ministero dell’Economia) è tra le richieste del Pd che potrebbero essere accolte nella seduta della commissione Bilancio della Camera che voterà gli emendamenti alla manovra. Dalla fine dell’anno si potrebbe arrivare a fine settembre del 2023. Tra le altre norme, potrebbero essere approvate anche quelle relative al reddito alimentare, alla rigenerazione urbana del quartiere Tamburi di Taranto e ai fondi per la commemorazione del rastrellamento degli ebrei al Portico di Ottavia di Roma.