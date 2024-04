Matricole, Bertolotti sbarca sull'Egm Pro per crescere nel settore ferroviario

Al via la quotazione sull’Egm Pro ma con flottante e raccolta limitati che non consentono scambi di azioni. E’ il caso di Bertolotti, società specializzata nella progettazione e produzione di sistemi complessi e all’avanguardia per la movimentazione di materiali e la manutenzione di materiale rotabile, principalmente al servizio dell’industria siderurgica e ferroviaria.

“Abbiamo chiuso il 2023 con oltre 35 milioni di euro di valore della produzione e un EBITDA superiore a 3 milioni di euro. Siamo entrati nel 2024 con circa 70 milioni di euro di backlog – dice a Teleborsa Luca Barneschi, amministratore delegato di Bertolotti – Quindi crediamo di poter esprimere valorizzazioni diverse e attingere a una raccolta differente nei prossimi mesi. Ci sembrava giusto e coerente entrare nell’EGM PRO per essere presenti in Borsa e operare in maniera precisa, dimostrando che quello che diciamo poi lo manteniamo”.

In altre parole, la società ha scelto un approccio graduale al mercato e ritiene di poter esprimere già nel 2024 un processo di consolidamento del management, con l’innesto di nuove figure in grado di rendere sostenibile (e scalabile) la crescita del business, e una performance industriale tale da poterle consentire di raccogliere ulteriori capitali ad una valorizzazione sempre maggiore. “La raccolta è fortemente finalizzata sui progetti della parte ferroviaria e limitatamente sulla parte logistica, dove abbiamo già fatto tanti investimenti negli anni passati come dimostra la nascita della divisione “Automation and Robotics” – dice l’AD – Mentre gli investimenti che dovremmo dirigere sulla parte ferroviaria riguardando asset più dispendiosi da un punto di vista economico”. L’intenzione è infatti quella di acquisire siti produttivi e società per far crescere una delle tre anime del gruppo, che è anche quella che è cresciuta di più negli ultimi tempi.

L’operatività di Bertolotti si articola infatti attraverso tre linee di business: (i) Industries, focalizzata sulla progettazione e sulla realizzazione di impianti e strumenti di material handling, che includono mezzi AGV (veicoli a guida automatica) e crains systems; (ii) Railway, focalizzata sulla progettazione e realizzazione di impianti per la manutenzione ferroviaria; (iii) Automation and Robotics, focalizzata sullo sviluppo di software e sulla realizzazione di sistemi robotici mediante l’impiego di Intelligenza artificiale.

Questa intensa fase di sviluppo non era scontata, se si pensa che Bertolotti è passata dalla chiusura del concordato alla quotazione su EGM PRO in appena un anno, con un backlog che è passato da 45 a 70 milioni di euro e l’aggiudicazione di importanti commesse, specie sul mercato USA. “Il concordato è arrivato nel 2017 e ha stravolto l’azienda, che però ha reagito molto bene attraverso un cambio di management, di strategia e riposizionamento degli asset – racconta l’AD – E così dal 2018 i nostri risultati sono iniziati a crescere in maniera sensibile e costante, e nel 2022 hanno permesso all’azienda di attingere a un prestito obbligazionario quotato sulla borsa di Vienna per uscire in maniera anticipata dal concordato”.

Sull’M&A, “stiamo creando un panel di società potenzialmente acquisibili, e quindi in questo momento il target è in definizione – dice Barneschi – Abbiamo nominato una società che sta facendo per noi queste analisi. Si tratta comunque di società che ci possono portare know how all’interno del mondo ferroviario. Ad esempio, oggi noi siamo all’interno del deposito ferroviario e una crescita orizzontale all’interno del mondo ferroviario è quello delle macchine per la manutenzione ferroviaria, dove noi non siamo ma dove crediamo che ci sia un mercato importante”.

Oggi Bertolotti ha stabilimenti produttivi solo in Italia, mentre all’estero ha tre branch, una in Francia, una negli Stati Uniti e un’altra sarà aperta quest’anno in India. “In India progressivamente inizieremo ad acquistare parte dei nostri impianti, perché c’è una normativa che agevola tutte quelle società che producono almeno il 50% del manufatto che viene ceduto in India dall’India stessa”, racconta l’AD, mentre “gli Stati Uniti sono estremamente importanti perché ci hanno portato il contratto più grande mai firmato, col gruppo Novelis, una multinazionale del mondo dell’alluminio. Inoltre, abbiamo siglato due nuovi contratti negli Stati Uniti, che vanno a confermare la bontà della proposta Bertolotti nel mercato, sempre nel mondo della logistica siderurgica in quanto il mondo ferroviario è più in ritardo rispetto ad altri paesi”. “Oggi siamo a Pittsburgh, dove sono molti dei nostri clienti – aggiunge – Il made in USA sarà un elemento probabilmente dirimente e quindi ci porterà a fare una scelta dal punto di vista industriale e produttivo“.