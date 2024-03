Giù gli utili di Tencent, concorrente cinese di Whatsapp Ma per gli analisti il titolo è da comprare

Utili in calo del 39%

Wechat concorrente cinese di Whatsapp ha ridotto gli utili ma per gli analisti il titolo è da comprare. Tencent, colosso di internet e dei videogiochi, proprietaria della piattaforma social ha chiuso il 2023 con un utile netto in calo del 39% a 115,2 miliardi di yuan (14,7 miliardi di euro), registrando il risultato peggiore dal 2019. In crescita del 10% i ricavi a 609,1 miliardi di yuan (78 miliardi di euro) . Per l’azienda si tratta di risultati soddisfacenti. “Il tempo trascorso dagli utenti sui suoi servizi video è raddoppiato”. In particolare, si è visto un incremento del 2% nei ricavi in Cina per i videogiochi nell’ultimo anno, rispetto al 2022.

Citibank alza la raccomandazione d’acquisto

Gli analisti hanno dato un giudizio positivo. Dopo la pubblicazione dei risultati, Citi ha alzato il rating del titolo a “Buy” (acquistare) da “Neutral” (neutrale) e ha aumentato l’obiettivo di prezzo a 13 dollari USA da 9 dollari USA per azione. Gli analisti ritengono “l’attività stabile e resistente”

Positiva anche Morgan Stanley

Morgan Stanley ha aumentato il rating a “Overweight”, a 13,50 dollari USA da 11 dollari USA per azione. Gli analisti sono convinti che l’azienda sta raggiungendo con successo i suoi obiettivi a medio termine aumentando il numero di abbonati e il ricavo medio per utente pagante del 50% ciascuno entro tre-cinque anni dai livelli del 2023″.

Crescono gli abbonamenti

Gli analisti hanno anche osservato che “le aggiunte di abbonati alla musica di Tencent Music nel primo trimestre del 2024 sono sulla buona strada per eguagliare il tasso record della società nel primo trimestre del 2023. Abbiamo alzato le nostre previsioni per i ricavi e i margini di profitto dell’azienda e vediamo ancora un potenziale di ulteriore crescita, grazie ai molteplici fattori che guidano il segmento del business musicale”.