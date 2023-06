Mfe, l’investimento in Prosieben è in perdita ma a luglio potrebbe cambiare tutto

Prosieben più vicina al suo azionista di maggioranza, Mfe, Media For Europe, ossia Mediaset dopo il trasferimento della sede legale del gruppo in Olanda. Il gruppo media tedesco eleggerà nel consiglio di sorveglianza dall’assemblea dei soci del 30 giugno prossimo due membri indicati da Mfe, primo azionista di Prosieben con il 28,87% del capitale sociale e il 29,7% dei diritti di voto, nessuno in rappresentanza dei cechi della Ppf, che hanno il 15% della società. Si tratta di Katharina Behrends, che da ottobre scorso è general manager per l’area europea di lingua tedesca di Mfe, e Thomas Ingelfinger, manager di lungo corso in Beiersdorf Group.

Inoltre, secondo un articolo di Business Insider Germania, il presidente del consiglio di sorveglianza di Prosieben, Andreas Wiele, è convinto “che si debba fare i conti con il maggiore azionista”. L’ingresso in Prosieben per Mfe guidata da Pier Silvio Berlusconi era il primo passo per realizzare una alleanza europea tra le emittenti delle tv generaliste al fine di fronteggiare lo strapotere di Netflix & Co nel Vecchio continente. Ma l’unico passo in avanti fatto in questo senso, dopo l’uscita da Mfe di Vivendi che osteggiava l’operazione, è stato il consolidamento con Mediaset Espana.

Da luglio però le cose potrebbero cambiare in quanto Mfe da luglio potrà avere voce in capitolo sulle strategie dei tedeschi. Intanto, approfittando del ribasso del titolo Prosieben in Borsa, il gruppo ceco Ppf di Renata Kellnerova ha aumentato dal 10 al 15,04%, in azioni e strumenti derivati, la propria quota nella tv tedesca. E, come ha specificato il direttore finanziario di Ppf Didier Stoessel, anche Ppf come del resto Mediaset “è un investitore di lungo termine e di supporto”.

I conti nel trimestre sono in calo

Da luglio comunque Mfe spera di incidere su una gestione di Prosieben che è stata nell’ultimo anno deludente. Dall’ingresso nel capitale delle società tedesca, nel maggio del 2019 con 340 milioni investiti per poco meno del 10% del capitale della tv tedesca, i conti della società hanno continuato a contrarsi. E anche se i ricavi sono rimasti sempre sopra il livello dei 4 miliardi la redditività è scesa. Per la prima volta nella sua storia, nel 2022, la società ha chiuso il bilancio in rosso, con una perdita di 49 milioni dopo utili per 451 milioni nel 2021. Inoltre il primo trimestre 2023 vede ricavi in calo del 13% a 816 milioni e una perdita netta di 15 milioni.

Il risultato in Borsa è che Prosieben vale poco meno di 8 euro per azione contro i quasi 15 euro (meno 60% circa) del primo ingresso di Mfe nel capitale con la capitalizzazione scesa da oltre 3,3 miliardi a 1,8. E nel bilancio 2022 di Mfe la quota è in carico per 486 milioni, quando il 24% di Prosieben era iscritta a bilancio del 2021 per 780 milioni. Una differenza di 300 milioni che a Mfe però pare interessare poco, dato che ha sempre ribadito di essere azionista di lungo periodo. Male anche i dividendi che porteranno Mfe a incassare da Prosieben una cedola di soli 3 milioni contro i 42 incassati l’anno scorso.

L’unica soddisfazione è che la strategia dell’ex ceo Rainer Beaujean – dimessosi a ottobre – incentrata su business non tv (come l’e-commerce) da sempre molto osteggiata da Mfe, alla fine, ha fallito. Ora però le cose dovrebbero cambiare per il Biscione, interessato a costruire il maxi-polo europeo. Infatti ai vertici ci saranno dunque, oltre ai nuovi consiglieri, anche il nuovo ad Bert Habets e il presidente del consiglio di sorveglianza, Andreas Wiele, entrambi convinti che occorra lavorare e sviluppare il core business di gruppo, ossia i contenuti.