Milano parte in rialzo: si scommette sul calo dell'inflazione Ue. Sotto la lente Unicredit

I dati sull’inflazione della zona euro

Milano parte in rialzo dello 0,4%. Oggi molti dati macro. In Europa c’è attesa per i dati sull’inflazione della zona euro di dicembre: le previsioni indicano un rallentamento. Usciti invece i dati dalla Germania. Gli ordini all’industria manifatturiera sono calati del 5,3% su base mensile. Il dato è peggiore delle attese che puntavano su un -0,5% e contro il +0,6% precedente. Su base tendenziale gli ordini alle fabbriche sono scesi dell’11%.Le comunicazioni di oggi alle 14.30 forniranno indicazioni più precise sull’andamento dell’occupazione in Usa. Il consensus si aspetta una variazione dei salari di 200.000 in dicembre, da 260.000 di novembre. Il tasso di disoccupazione è visto stabile, ancora molto basso, a 3,7%. La crescita del salario medio è stimata al 5%, più o meno quella del mese precedente.

ASIA

Le Borse asiatiche procedono miste con le piazze cinesi che chiudono una striscia vincente da cinque giorni. Gli investitori sperano che l’economia possa dimenticare i problemi causati dal Covid e vedere una robusta ripresa. Shanghai sale dello 0,10%, Shenzhen dello 0,16%. Tokyo chiude in rialzo dello 0,59%. Hong Kong invece perde lo 0,18%. Un centro di ricerca medico di Shanghai scrive che nella città l’ondata di Covid è passata. Nelle campagne dovrebbe raggiungere il suo massimo alla fine di questo mese. Larry Hu, economista di Macquarie per la Cina, ha scritto in un report che il virus, verso la fine di marzo, dovrebbe essere entrato nella fase in cui circola come se fosse una influenza di stagione.

Il mercato immobiliare cinese resta afflitto dai malanni provocati da un paio di decenni di espansione con il turbo, ma le autorità sembrano voler impedire lo scoppio della bolla. Il ministro per la casa, Ni Hong ha rilasciato questa notte un’intervista all’agenzia Xinhua nella quale annuncia nuove misure in grado di aumentare la fiducia nei confronti del mattone. Ieri sera invece, l’autorità di controllo della finanza ha autorizzato un adeguamento dei prezzi dei mutui per la prima casa: il provvedimento aggancia la rata al valore del bene immobiliare sottostante, in caso di ribasso consecutiva per tre mesi. L’indice Csi 300 ha chiuso a 3,980. Secondo l’analisi tecnica si tratta di un livello d’acquisto con target di breve a 4.300/4.500 punti. Applicare uno stop loss prudenziale alla prima chiusura sotto 3.500 punti.

OPPORTUNITA’ DEL GIORNO

FINCANTIERI: In pole position nella gara della marina militare della Grecia per la costruzione di almeno tre corvette.

UNICREDIT: La chiusura a 14,54 euro fa scattare una strategia d’acquisto in direzione 16 euro. L’analisi fondamentale di Equita Sim conferma il target price a 15,6 euro. La banca a breve dovrebbe cedere un portafoglio di crediti deteriorati dal valore compreso tra 900 milioni e 1 miliardo. “L’operazione è coerente con quanto previsto nel piano industriale relativamente all’attività di derisking che aveva come obiettivo entro il 2024 un NPE ratio gross del 3,5%. Al terzo trimestre 2022 il ratio risulta pari al 2,8%, collocando la banca tra i best in class del settore”, commentano gli analisti. Intesa Sanpaolo conferma la raccomandazione BUY e il target price a 16,4 euro.

SOTTO LA LENTE

AEROPORTO DI BOLOGNA: I passeggeri annuali sono stati 8.485.290 con un incremento del 107,1% sul 2021, ma in calo del 9,7% sul 2019, ultimo anno pre-Covid.

BANCA MEDIOLANUM: La famiglia Berlusconi ha comprato 278.000 azioni, in modo da pareggiare l’effetto diluito derivante dall’emissione di nuove azioni al servizio di piano di stock option

STELLANTIS: Ha annunciato il lancio di Mobilsights, una business unit indipendente dedicata allo sfruttamento dei dati in arrivo dalle automobili connesse. La nuova iniziativa offrirà il suo servizio di analisi alle aziende, anche quelle concorrenti. I veicoli connessi dovrebbero arrivare a 34 milioni nel 2030. Parlando ieri con i giornalisti a margine di un evento a Las Vegas, il ceo Carlos Tavares ha rilasciato dichiarazione prudenti sull’andamento dei volumi e della redditività. A 14,34 i prezzi rafforzano la reazione dai supporti posti a metà strada della banda di oscillazione di nove mesi (11,2/12 – 15/15,5 eu), invertendo il trend di breve. L’analisi fondamentale di Intesa Sanpaolo conferma la raccomandazione BUY e il target price a 16,6 euro. “Pur se non è particolarmente significativo da un punto di vista finanziario, riteniamo che l’investimento in Archer sia pienamente coerente con la sua strategia di elettrificazione, commentano gli analisti. Stellantis e Archer Aviation hanno esteso in modo significativo la loro partnership unendo le forze per produrre Midnight, il velivolo elettrico di punta di Archer, a decollo e atterraggio verticale Equita Sim conferma la raccomandazione BUY e il target price a 19 euro. Il dato sulle immatricolazioni negli Usa nel quarto trimestre 2022 è inferiore alle attese ed evidenzia un impoverimento del mix, dato che le vendite alle flotte (tipicamente meno profittevoli di quelle al retail) nel quarto trimestre sono cresciute del 48%. Per questo motivo limiamo marginalmente le stime 2022.

ANALISI TECNICA

BANCA SISTEMA: (1,58 euro, Long da 1,5 euro) +2%. I prezzi accumulano da 2 trimestri in quello che dovrebbe trasformarsi in un segnale rialzista i cui target potenziali sarebbero in zona 1,8/2

ENEL: Con la chiusura a 5,5 euro, supera la fascia 5,0/5,20 euro- C’è ancora spazio per comprare. L’analisi fondamentale di Equita Sim conferma la raccomandazione il target price a 6,6 euro. Plenitude (rinnovabil), starebbe riflettendo sulla possibilità di partecipare alla gara per rilevare il portafoglio da 1,8 milioni di clienti gas che Endesa (la controllata spagnola di Enel) ha messo in vendita. “Riteniamo che ogni passo avanti nel processo di cessioni sia un elemento positivo per Enel. Il de-leverage di gruppo rappresenta infatti il maggior catalizzatore di breve per il gruppo”, commentano gli analisti.

INTERPUMP: La chiusura a 45,52 euro appare come un segnale rialzista. Graficamente è un punto d’acquisto.

SOMEC: Con la chiusura a 33,6 euro i prezzi attaccano la scalata verso i top assoluti (40,4 euro).

STM: Anche qui i prezzi (34,58 euro) reagiscono dai supporti posti a metà strada della banda di oscillazione degli ultimi nove mesi (28/30 – 38/42 eu), invertendo il trend di breve.

TELECOM: A 0,23 euro il prezzo è prossimo ad attaccare le forti resistenze in area 0,25€ Gli allunghi possono essere un’occasione per vendere.

WEBUILD: A 1,43 euro consolida sopra il supporto in zona 1,40/1,38 € Target 1,55€. L’analisi fondamentale di Websim giudica il titolo interessante con target price a 2,35 euro.

WIIT: A 18,45 euro consolida nella banda 17-19 euro il recupero, partito dai minimi di settembre. L’analisi grafica consiglia l’acquisto.

. ANALISI DELLA TENDENZA

FTSE MIB (24.832): Consolida dopo 3 sedute di gran forza. E’ però ancora presto per decretare la ripresa del rally partito dai minimi dello scorso settembre/ottobre: segnali più attendibili con l’eventuale rottura di 25.500 punti. Al momento prevale una logica di consolidamento 23-25mila punti.

PREVISIONI

“Confermiamo le nostre preferenze su INTESA SANPAOLO e UNICREDIT perché a nostro parere sono le due banche italiane in grado di mostrare una redditività più elevata rispetto ai competitor grazie a una migliore diversificazione degli asset, alle strategie di de-risking e ai piani di efficienza aziendale. Crediamo che le banche che le banche commerciali saranno quelle che riusciranno a vincere le sfide di Borsa del 2023”, spiega Federico Vetrella, Market Strategist di IG Italia

L’ANGOLO DEGLI ANALISTI: PROMOSSI

PRADA: Intesa Sanpaolo alza il target price da 46,9 a 49,3 HKD Gli analisti hanno accelerato l’attesa ripresa dei margini, stimando un margine sopra il 18% già nel 2022, e citano l’effetto positivo del mix di canale e il maggior appeal dei marchi Prada e Miu Miu tra la Generazione Z. Ora Intesa Sanpaolo incorpora nelle sue stime il raggiungimento degli obiettivi di medio termine a metà 2024, rispetto alla fine del 2024 precedentemente attesa.

L’ANGOLO DEGLI ANALISTI:BOCCIATI

L’ANGOLO DEGLI ANALISTI: CONFERME

ENI: Akros conferma la raccomandazione BUY e il target price a 18,5 euro. Secondo MF, sottolineano gli analisti, la controllata Plenitude, attiva nella commercializzazione di energia elettrica e gas e nelle rinnovabili, starebbe riflettendo sulla possibilità di partecipare alla gara per rilevare il portafoglio da 1,8 milioni di clienti gas che Endesa (la controllata spagnola di Enel) ha messo in vendita. “Secondo l’articolo”, evidenziano gli esperti, “l’accordo per acquistare, attraverso Plenitude potrebbe essere una spinta verso l’Ipo della controllata” o all’apertura del capitale a un nuovo partner finanziario.

SNAM: Barclays conferma la raccomandazione il target price a 5,3 euro. “Snam terrà il suo annuale aggiornamento strategico il 19 gennaio. Ci aspettiamo un aumento del 22% degli investimenti a cinque anni a 9,9 miliardi di euro. Dato uno scenario di maggiori costi di finanziamento, ci aspettiamo che Snam mantenga la sua stima di un tasso composto medio annuo di crescita dell’utile netto del 3% nei prossimi cinque anni”, commentano gli analisti.

PIAGGIO: Akros conferma la raccomandazione BUY e il target price a 3,5 euro dopo i dati sul mercato italiano delle due ruote a dicembre 2022. “Il mercato delle due ruote italiano ed europeo continua a fare decisamente meglio di quello auto, che è di circa il 30% al di sotto dei livelli pre-pandemia”, notano gli analisti. Le ipotesi alla base delle stime di Akros sul quarto trimestre 2022 e sul 2023 ora potrebbero risultare “troppo caute, se altri Paesi in Europa confermano il trend italiano”. Per gli analisti, dunque, le immatricolazioni nel mese scorso nel nostro Paese rappresentano “una notizia molto positiva e non scontata”. Equita Sim ha una raccomandazione HOLD e un target price a 2,9 euro.

PILLOLE DALL’ESTERO

LUSSO

I beni di lusso potranno beneficiare di un aumento della domanda in Cina grazie alle riaperture nel Paese. È quanto sostengono gli analisti di Bernstein, secondo cui la domanda in questo mercato chiave, che finora è stato fortemente condizionato dalle stringenti misure sanitarie, potrebbe salire del 35% nel 2023. Questo compenserebbe una normalizzazione della domanda in Europa e negli Usa, dove il boom post pandemia sta scemando e il contesto macro è in peggioramento. Nell”insieme, il primo trimestre dell”anno potrebbe essere complesso, ma la situazione dovrebbe migliorare entro il secondo trimestre, spiega Bernstein. Quanto alle singole società, per gli analisti Lvmh e Richemont hanno poche nuvole sul loro orizzonte ed Hermes può beneficiare di ulteriori aumenti dei prezzi. In Kering molto dipenderà dalla nomina del nuovo direttore creativo di Gucci. Anche Prada e Swatch appaiono ben posizionate per il 2023 e Burberry è meglio equipaggiata con la nuova direzione creativa di Daniel Lee, concludono gli esperti.

GENERAL MOTORS: Nel 2022 il grippo contro sorpassa Toyota nel mercato Usa. L’anno precedente il colosso nipponico aveva tolto a GM la leadership nel mercato a stelle e strisce. Leadership che il gruppo di Detroit manteneva senza soluzione di continuità addirittura dal 1931. Nel 2022, però, la musica è cambiata, complice il fatto che la carenza di componentistica ha colpito più duramente i brand asiatici, mentre GM ha beneficiato della solida domanda per le sue vetture e soprattutto i suoi truck. GM ha comunicato per il 2022 una crescita nel mercato Usa del 2,5% a 2,27 milioni di veicoli, contro i 2,11 milioni della rivale giapponese.

GOLDMAN SACHS: Ha deciso di accorpare le attività wealth management e asset management in un’unica divisione, secondo lo schema già adottato da Morgan Stanley e JPMorgan Chase. A guidare la nuova struttura, che conta asset per 2.400 miliardi di dollari, sarà Marc Nachmann, attualmente co-responsabile della divisione trading e uomo di fiducia di David Salomon, Ceo della banca d’ affari.

JOHNSON & JOHNSON: KENVUE pronta al debutto a Wall Street. La divisione consumer health di J&J ha infatti comunicato di avere depositato richiesta presso la U.S. Securities and Exchange Commission (Sec, l’autorità di controllo dei mercati finanziari Usa) per l’IPO al Nyse. Kenvue deve ancora comunicare numero di azioni e forchetta di prezzo per l’IPO. La nuova società, presentata in settembre da J&J (che manterrà l’80,1% dei diritti di voto successivamente all’IPO), scambierà al Nyse con ticker KVUE. Kenvue comprende marchi del calibro di Band-aid, Listerine, Neutrogena e Tylenol.

NEXT: Il gruppo di abbigliamento britannico, segna un progresso del 8%, spinto da vendite oltre le attese nel quarto trimestre e dall’upgrade delle previsioni sul profitto 2022-23.

RYANAIR: Ha alzato le previsioni di profitto al netto citando la recente domanda di viaggi in attesa di essere soddisfatta, ma avvertendo che il Covid e la guerra in Ucraina potrebbero ancora avere un impatto sui risultati della società.

STANDARD CHARTERED: Abu Dhabi Bank ha detto di aver valutato l’acquisto della banca britannica ma di aver abbandonato il progetto.

OBBLIGAZIONI

Avvio di seduta poco mosso dei titoli di Stato, in attesa della disoccupazione nell’Eurozona a dicembre. Lo spread resta fermo a 200 punti base, con il rendimento del decennale italiano in flessione di due punti base, al 4,29%.Il TBond a dieci anni non ha reagito ai dati di ieri sul lavoro Usa . Il rendimento stamattina è a 3,71%. E’ invece salito di 5 punti base il biennale. Secondo il presidente della Fed di St. Louis, James Bullard, membro non votante del board, l’inflazione “si attenuerà” nel 2023 e a tenerla sotto controllo è anche la prospettiva di altri rialzi dei tassi”.

ENERGIA

Petrolio: Salgono le quotazioni negli scambi mattutini. Il Wti avanza dello 0,95% a 74,37 dollari al barile, dopo aver chiuso a 76,37 dollari a New York. Il Brent segna un progresso dello 0,9% a 79,4 dollari.

Gas: Apre a 68,80 euro al megawattora, in calo del 5%. L’altro ieri i contratti hanno toccato il minimo dal 7 dicembre 2021, quando avevano segnato 56 euro prima di esplodere il 24 febbraio 2022 con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ed i rialzi speculativi in estate.

VALUTE

Euro poco mosso in avvio di giornata: scambia a 1,0519 sul dollaro.

ORO

Primi scambi mattutini in calo.. Il prezzo spot del metallo cede lo 0,5% a 1.839,3 dollari l’oncia.

Frase del Giorno

Non basta avere una buona mente; la cosa più importante è usarla bene.