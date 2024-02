Mps: utile oltre i due miliardi, torna il dividendo dopo 13 anni

Montepaschi ha chiuso il 2023 con un utile di 2,052 miliardi di euro, contro la perdita di 205 milioni conseguita nel 2022, esercizio che spesava costi di ristrutturazione per 931 milioni.

Il risultato è nettamente superiore agli 1.344 milioni attesi dagli analisti e consente a Siena di tornare a pagare il dividendo dopo tredici anni, con due anni di anticipo rispetto al piano. La proposta del cda, si legge in una nota, è di 0,25 euro per azione, per un monte dividendi di 315 milioni di euro.

L’effetto dei tassi d’interesse

Al 31 dicembre 2023 il gruppo ha realizzato ricavi complessivi per 3,797 miliardi di euro, in aumento del 21,7% rispetto all’anno precedente.

Tale dinamica è da ricondurre alla crescita del margine di interesse, che beneficia, sul fronte degli impieghi, dello scenario favorevole dei tassi, in un contesto di attento presidio del costo della raccolta. Il positivo andamento del margine di interesse ha più che compensato il minor contributo delle commissioni nette (registrato soprattutto sui proventi della gestione del risparmio, in ragione del mutato scenario di mercato) e delle altre componenti di ricavo.

Margine d’interesse +50%

I ricavi del quarto trimestre 2023 ammontano a 993 milioni di euro, in crescita rispetto al trimestre precedente (+4,1%) trainati dalle commissioni nette (+5,9%) a fronte di un margine di interesse pressoché stabile. In aumento anche gli altri ricavi della gestione finanziaria a seguito principalmente dei maggiori proventi generati dalle partecipazioni nelle società collegate assicurative. Il margine di interesse al 31 dicembre 2023 è risultato pari a 2,292 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2022 (+49,3%), guidata prevalentemente dal maggior contributo del comparto commerciale, che ha beneficiato, fra l’altro, di maggiori interessi attivi sugli impieghi, generati dall’aumento dei tassi di interesse, solo in parte bilanciati dai maggiori interessi passivi sulla raccolta, dalla maggiore contribuzione del portafoglio titoli, in conseguenza di maggiori rendimenti e dal maggiore apporto derivante dai rapporti con banche.