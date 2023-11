Mps vola a Piazza Affari. Moody's: "Il collocamento del 25% positivo per credito e redditività"

Continua senza sosta la crescita a Piazza Affari di Monte dei Paschi che ha chiuso la seduta odierna in pregresso del 3.98% a 3,109 euro, con oltre il 4% del capitale scambiato. A dare spinta all’istituto le parole di Moody’s secondo cui il collocamento del 25% di Mps da parte del Tesoro «è positivo per il merito di credito di Mps» e «riflette il rafforzamento dei fondamentali della banca, il piano di ristrutturazione e le prospettive per la redditività futura». L’agenzia di rating in un report dedicato alla banca senese sottolinea i progressi sul fronte della redditività e della qualità degli asset, grazie alla spinta dei tassi d’interesse, alla riduzione dei costi di struttura e alla pulizia del portafoglio crediti dagli Npl.

Al Mef resta il 39,4% del capitale

Moody’s sottolinea che la quota ceduta ha permesso al Tesoro di incassare circa900 milionidi euro, a fronte dei 3,9 miliardi di euro iniettati con la ricapitalizzazione precauzionale del 2017, a cui si aggiungono 1,5 miliardi per indennizzare gli obbligazionisti subordinati, e ad altri 1,6 miliardi versati

nell’aumento di capitale da 2,5 miliardi del 2022, per un totale di 7 miliardi di euro. Al Mef resta il 39,4% della banca che, ai corsi attuali di Borsa, vale circa 1,5 miliardi di euro.

Su questa quota si è molto discusso, visto che il Tesoro per 90 giorni ha il divieto di fare altri collocamenti di azioni Mps. Proprio ieri il sottosegretario al Mef Sandra Savino in Commissione Finanze alla Camera aveva sottolineato come l’Accelerated Bookbuild (ABB) con cui il ministero dell’Economia e delle Finanze ha ceduto il 25% di Banca Monte dei Paschi di Siena “rappresenta solo la prima fase del più ampio processo che porterà il ministro dell’Economia a cedere il controllo della banca, con l’obiettivo della piena valorizzazione della banca, oggi tornata alla redditività nell’interesse della stessa e di tutti gli stakeholders”.

Prossima fermata del Mef a febbraio 2024

Parole che hanno portato gli investitori a pensare che a febbraio 2024, il Mef potrebbe dare il via libera a un nuovo collocamento per scendere al 20% del capitale di Mps, magari a un prezzo per azione nettamente superiore ai 3 euro. Savino ha parlato di un’operazione arrivata “nel contesto del solido quadro patrimoniale-reddituale che caratterizza la banca e delle sue prospettive di ulteriore sviluppo e rafforzamento sul mercato, che non potranno prescindere dalla forte presenza territoriale che storicamente la caratterizza e che ne costituisce uno dei principali elementi di forza”.