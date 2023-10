Nokia e Ericsson licenziano, il mercato delle reti 5G resta in mano ai cinesi

Nokia, produttore di apparecchiature di rete fissa e mobile, taglierà fino a 14mila posti di lavoro per ridurre i costi a causa di una più debole domanda sul fronte delle nuove reti mobili per il 5G. Anche la rivale Ericsson è nei guai ed ha annunciato tagli per 8.500 dipendenti. Il motivo è il crollo della domanda sul mercato Usa pari al 40%.

Il risultato è stata la ricerca di nuovi sbocchi di mercato che Nokia ed Ericsson hanno trovato in India che però è un mercato che offre bassi margini di guadagno. A questo punto l’unica strada sono i tagli al personale con Nokia che punta a un risparmio compreso tra 800 milioni e 1,2 miliardi di euro entro il 2026. Mentre Ericsson ha spiegato che l’incertezza che colpisce la sua attività persisterà fino al 2024. A pesare sui conti dei due colossi degli apparati di rete Europei è, ovviamente, il successo dei concorrenti cinesi Huawei e Zte che neppure gli strali degli Usa sono riusciti a contenere.

I cinesi restano protagonisti

Secondo un rapporto della società di ricerca Strand Consult, il mercato degli apparati di reti fissa e mobile in Europa resta sempre in mano a questi ultimi. Soprattutto sul fronte del 5G in 8 paesi europei su 31 oltre il 50% delle apparecchiature 5G proviene da fornitori cinesi. Nel 2020, erano 16 dei 31 paesi in cui le apparecchiature 4G provenivano da fornitori cinesi. Inoltre in un paese, Cipro il 100% delle apparecchiature di rete per il 5G proviene da fornitori cinesi. Il dato è in miglioramento dato che nel 2020 erano 3 paesi europei con apparecchiature 4G al 100% di fornitori cinesi.

Ma solo 11 dei 31 paesi europei analizzati possono offrire ai propri utenti l’accesso a reti completamente non cinesi. E sono paesi piccoli del Nord Europa, dato che comunque i maggiori, come Germania, Italia, Polonia, Portogallo, Austria e Spagna, acquistano quantità significative di apparecchiature 5G da fornitori cinesi. Basta pensare che la Germania, insieme a Italia, Polonia e Austria servono in totale il 50% dei clienti mobili europei.

Resta alta la competizione fra produttori europei e cinesi

Insomma i fornitori cinesi restano molto radicati in Europa dato che possono offrire apparati di rete ad alte prestazioni a prezzi concorrenziali. Inoltre obbligano i fornitori europei a praticare prezzi bassi ai clienti che vogliono passare alla loro tecnologia. Infatti le 11 società di tlc che non usano più apparati di reti asiatici hanno detto di non aver subito forti aumenti di prezzo acquistando questi apparati di rete.

Specie in Germania, la Cina è particolarmente presente. Secondo il rapporto nel 2020, il 57% della rete 4G tedesca proveniva da fornitori cinesi e ben il 59% di quella 5G resta in mano a questi ultimi. Tanto per fare un esempio Huawei gode di una quota di mercato più elevata a Berlino che a Pechino, dove condivide il mercato con ZTE e altri fornitori. La ricerca si basa su una indagine condotta su 102 operatori di telefonia mobile europei in 31 paesi che servono circa 673 milioni di clienti di telefonia mobile.