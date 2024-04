Ritorno al nucleare, Salvini: "Il 2024 sia l'anno della scelta". Swg, favorevole 51% degli italiani

“Conto di riuscire a portare in consiglio dei ministri il dossier” sul ritorno del nucleare in Italia “affinché il 2024 sia l’anno della scelta e della responsabilità”. Così il vicepremier Matteo Salvini intervenendo a un convegno sul tema a Pavia. “Non possiamo più essere interessati osservatori, ma protagonisti in prima linea”. L’obiettivo è che “nel 2032, mal contato, ci sia il primo giro di interruttore”.

Secondo il vicepremier, infatti, “non esiste decarbonizzazione senza nucleare”. Per Salvini “non si può dipendere dal vento e dal sole, il nucleare ha vantaggio di essere una fonte di energia costante nel tempo a prescindere”. Da questo punto di vista, “io spingo affinché il governo italiano anche su questo superi le perplessità esterne ed entri a pieno titolo non come osservatori ma da membro permanente ai tavoli internazionali sull’energia nucleare”. E alla fine “non vorrei che fossimo osservatori del successo altrui”.

E questo anche perché il 51% degli italiani voterebbe a favore della costruzione di centrali nucleari di nuova generazione nell’eventualità di un nuovo referendum consultivo, con più favorevoli tra i maschi (62%), gli under 34 (58%) e gli abitanti del Nord Ovest. Il 65% rimpiange l’aver rinunciato negli anni scorsi allo sviluppo delle tecnologie per l’energia nucleare. E sei cittadini su dieci, inoltre, vedono con favore l’implementazione delle nuove tecnologie nucleari in Italia. Lo sostengono i dati dell’indagine ‘Nucleare italiano per i cittadini, le imprese e il territorio’ condotta da Swg su un campione rappresentativo di cittadini maggiorenni che offre un’analisi delle percezioni e delle aspettative degli italiani sulla reintroduzione del nucleare.