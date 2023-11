Vuoi un'opera di Lucio Fontana? Comprala con i token di Look Lateral

Sbarca in Italia Look Lateral, società internazionale fintech specializzata nei processi di tokenizzazione di asset alternativi. Il gruppo ha scelto Milano per il debutto europeo della piattaforma blockchain Dexx.Finance che ha reso possibile la vendita della prima versione tokenizzata di un’opera d’arte di Lucio Fontana – la tela dal titolo “Concetto Spaziale – Attesa” – e della Rolls Royce “Stardust”.

Dal 26 ottobre, infatti, possibile diventare comproprietari della prima versione tokenizzata dell’opera di Lucio Fontana acquistando sulla piattaforma Dexx.Finance uno o più token digitali basati su blockchain, che rappresentano le frazioni dell’opera. La tela, del valore complessivo di 1,75 milioni di euro, è stata suddivisa in 700 mila token, dei quali solo 10 mila in vendita al pubblico, per un contro valore complessivo di 175 mila euro e un costo unitario di 17,50 euro. La versione tokenizzata della tela sarà disponibile per la vendita su piattaforma Dexx.Finance fino al 15 dicembre 2023.

L’opera di Fontana à un Taglio del 1966

L’opera è stata realizzata nel 1966 ed è stata tokenizzata dal collezionista e noto gallerista fiorentino Michele Casamonti, titolare della Galleria Tornabuoni. Oggi è custodita al Porto Franco di Ginevra. La serie Concetti spaziali, denominati Attese e meglio conosciuti come Tagli, rappresenta il ciclo più ampio e popolare della produzione del noto artista: si tratta di tele monocrome, dipinte in modo uniforme con colori forti e puri utilizzando la tecnica dell‘idropittura e ferite da uno o più squarci verticali.

In futuro anche gli asset finanziari

“Oggi Look Lateral è fra i pionieri a livello internazionale nell’applicazione di una tecnologia all’avanguardia come quella blockchain, che sta rendendo possibile una vera e propria rivoluzione negli investimenti in asset alternativi”, ha commentato Niccolò Filippo Veneri Savoia, ceo & fondatore di Look Lateral. “Grazie alla piattaforma Dexx.Finance stiamo assistendo alla nascita di una nuova modalità per accedere a beni di lusso e opere d’arte, che non sono più esclusivo appannaggio degli high spender. Inoltre, questa tecnologia sarà anche applicabile ad asset finanziari quando le normative lo permetteranno”.