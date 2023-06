L'Italia e gli altri Paesi contro Euro 7: pronti a fermare la commissione "Ursula"

I Paesi contrari a Euro 7 affilano le armi e si preparano a dare battaglia in sede Ue. L’Italia, assieme ad altri sette Paesi tra cui la Francia e la Polonia, dopo aver firmato un documento congiunto inviato alla Commissione europea in cui si dice contraria all’introduzione del nuovo regolamento Euro 7 sulle emissioni di auto e furgoni, sta elaborando il “piano di battaglia”.

L’altolà sottoscritto da Italia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Francia, Polonia, Romania, Slovacchia e Ungheria esprime tutte le preoccupazioni dei rispettivi governi per la proposta di introduzione dell’Euro 7 a partire da luglio 2025, definita dal gruppo contrario come “irrealistica” e che rischia di “avere degli effetti negativi sugli investimenti nel settore, già impegnato nella transizione verso l’elettrico”. Non solo: gli ingenti investimenti si rivelerebbero inutili visto che la Commissione stessa ha stabilito il divieto di vendere auto diesel e benzina dal 2035.

“Mi auguro che l’ideologia alla Timmermans, cioè l’euro 7, sia una follia assolutamente da archiviare”, ha riaffermato in proposito il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini. “Se decidi che dal 2035 non si possono più mettere sul mercato modelli di auto a combustione interna – ha spiegato – e nel contempo obblighi le aziende a fare investimenti ,prima del 2035, passando dall’euro 6 all’euro 7 siamo di fronte ad una strategia da ricovero coatto”.

Ma Salvini si spinge più in là e punta l’indice sull’intera agenda green per l’auto che prevede, appunto, il divieto all’endotermico in tempi stretti. “Dire dal 2035 o elettrico o niente – attacca il ministro – è qualcosa che probabilmente conviene a qualcuno. Ho visto i dati sullo scambio Germania-Cina. Esportazioni dalla Germania verso la Cina: -23%. Importazioni dalla Cina alla Germania, +28%. E’ chiaro, questa è una mia riflessione, come c’è stato un Qatar gate, nessuno mi toglie l’idea che non ci possa essere un Cina gate, perché alcune scelte o sono figlie di ignoranza o di convenienza”.

Verso una minoranza di blocco

La strategia dei Paesi contro Euro 7 è quella di arrivare ad una “minoranza” di blocco in grado di fermare la normativa anche senza un ripensamento della Commissione. Ciò è già avvenuto all’inizio dell’anno sulla legge sullo stop 2035. In quel caso quattro Paesi tra cui Italia e Germania erano riusciti, proprio al momento dell’ultimo voto, a bloccare l’iter legislativo, Ne era seguita una difficile trattativa con una modesta apertura da parte della Commissione Ue in merito agli e-fuel. Una concessione che ha accontentato solo la Germania ma ha creato un importante precedente procedurale.

Perché il nuovo standard Euro 7 è sbagliato

Il nuovo standard preoccupa non poco i costruttori automobilistici. Il rischio, come hanno già ribadito a più riprese diversi manager del settore, è che le spese che le case dovranno sostenere per adeguarsi alle nuove e più stringenti misure anti-inquinamento sono estremamente ingenti e dunque renderanno le automobili diesel di prossima generazione (quelle, con le vetture a benzina, ancora più richieste da parte degli automobilisti) troppo costose per il cliente medio.

“Vogliamo tutti rispettare l’ambiente, ma se la bozza sulle norme Euro 7 sarà approvata così com’è, dal 2025 le nostre auto dovranno essere equipaggiate con una tecnologia che non abbiamo ancora iniziato a sviluppare e che, in ogni caso, sarà comunque troppo costosa” spiegano all’Unrae, ipotizzando un aumento del listino di almeno il 20%. Tradotto, significa che una compatta da città, oggi in vendita in Italia con prezzi a partire da 18.450 euro, tra un paio d’anni arriverebbe a costarne 3.690 in più. “È una proposta accettabile, per i clienti? Non credo proprio”, osserva in proposito Thomas Schäfer, il numero uno della Volkswagen, il quale per la Polo immagina un incremento dei prezzi addirittura dell’ordine dei 5.000 euro.

Il settore più importante per molte delle case europee, cioè quello delle auto di fascia media, rischia insomma di tracollare. E, paradossalmente l’inquinamento aumenterebbe. “Di fronte ai nuovi modelli di costi così alti – spiegano ancora all’Unrae – le persone si terranno le loro vecchie auto. Il che è peggio per tutti. Occorre sederci intorno a un tavolo e studiare un piano in grado di tutelare l’ambiente, ma anche le esigenze degli automobilisti”.

Ambientalismo ideologico

E ciò è proprio quello che vorrebbero fare i Paesi contrari a Euro 7. Ma di fronte alla chiusura da parte di una Commissione guidata dalla componente più ideologicamente ambientalista, ai governi non resta che prendere la strada della “minoranza di blocco”. Un percorso non in discesa ma neppure impraticabile. Siamo dunque alla vigilia di un nuovo braccio di ferro con all’orizzonte il voto europeo previsto tra un anno. Una scadenza che potrebbe, con la crescita dei partiti del centrodestra, cambiare le carte in tavola.

“Chiediamo solo di agire con buonsenso – è la conclusione del ministro dei Trasporti – per evitare con decisioni che penalizzano l’industria europea, mettono a rischio migliaia di posti di lavoro e si traducono in un enorme regalo ai costruttori cinesi“