Il Parlamento europeo oggi dà il via libera ai due successori di Frans Timmermans

Il Parlamento europeo, in seduta plenaria, vota oggi la fiducia a Wopke Hoekstra come commissario europeo per il Clima e a Maroš Šefčovič per il Green Deal. Ieri c’era stato il via libera di ieri da parte della commissione Ambiente del Parlamento europeo alle candidature di Hoekstra, ex ministro degli Esteri e delle Finanze olandese e membro dell Partito Popolare Europeo (Ppe) di destra, mentre Šefčovič fa parte del gruppo dei Socialisti e Democratici (S&D).

Un posto per due

I due candidati si divideranno le responsabilità che prima aveva il socialista Frans Timmermans, vice-presidente esecutivo per il Green Deal e titolare del portafoglio climatico, che lo scorso agosto si è dimesso dalla carica per candidarsi al Parlamento olandese. Šefčovič eredita la posizione gerarchicamente più alta nel gestire il Green Deal europeo, mentre Hoekstra si occuperà delle politiche climatiche.

Non tutto è andato liscio sul fronte delle candidature. Durante le audizioni, a Hoekstra sono state contestate soprattutto le scelte a favore delle aziende petrolifere prese durante i suoi incarichi da ministro e, soprattutto, il suo passato lavorativo nel gigante petrolifero Shell.

Invece per Šefčovič i legami politici nazionali sono stati uno dei punti più spinosi. Il suo partito Smer, che ha appena vinto le elezioni in Slovacchia, è guidato dal filo-russo Robert Fico, che aveva appoggiato la nomina di Šefčovič a commissario mentre era primo ministro.

Un percorso accidentato sulle candidature

Gli eurodeputati hanno chiesto a Šefčovič garanzie sul fatto che l’influenza di Fico non avrebbe compromesso il suo impegno a tagliare i legami energetici dell’Ue con la Russia. Pieter Liese, eurodeputato tedesco del Ppe, ha dichiarato ai giornalisti che il suo gruppo non bloccherà l’approvazione del vice-presidente: “Lo stimo, è più pragmatico di quanto lo fosse Timmermans, provocatorio e non inclusivo”.

Anche il gruppo dei Verdi/Ale, di solito il più intransigente sulle politiche climatiche, ha fatto capire che non si opporrà a nessuno dei due candidati, sostenendo che gli impegni scritti presentati da Hoekstra sono una “vittoria” per la transizione ecologica.

Riduzione delle emissioni di gas serra al 2040

Entrambi i commissari designati infatti hanno assicurato che sosterranno l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 90% entro il 2040, target ancora non ufficialmente proposto dalla Commissione europea.

Secondo Pascal Canfin, presidente della commissione Ambiente del Parlamento, Šefčovič ha fornito tempistiche chiare per la conclusione delle iniziative in sospeso del Green Deal, che riguardano la gestione delle foreste, le microplastiche e il benessere degli animali.

Hoekstra ha dato rassicurazioni sufficienti sulle domande presentate e risposto “positivamente” alla richiesta della commissione di rivelare completamente le sue precedenti attività di consulenza per la società globale McKinsey. Con il via libera dell’Eurocamera, rappresenterà l’Ue nei principali negoziati internazionali sul clima, compresa la prossima conferenza delle Nazioni Unite Cop28 a Dubai.