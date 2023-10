PharmaNutra investe 20 milioni in un nuovo stabilimento e sbarca negli Stati Uniti

PharmaNutra investe 20 milioni in un nuovo stabilimento

Un nuovo stabilimento e un nuovo mercato per PharmaNutra, l’azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, che per i suoi primi 20 anni di vita ha inaugurato a Pisa il nuovo quartier generale che consentirà al gruppo di avere il pieno controllo sulla produzione di materie prime e di raggiungere un’autonomia concreta in termini di attività di ricerca e sviluppo.

La nuova sede da oltre 5.300 metri quadri e 20 milioni di euro di investimento ha al suo interno uno dei laboratori di ricerca e sviluppo nutrizionale più innovativi in Europa, che attrarrà nuove risorse scientifiche e intensificherà le collaborazioni con università e istituti italiani ed esteri.

Questa importante evoluzione rappresenta non solo il consolidamento della crescita dell’azienda che ha chiuso il 2022 con ricavi delle vendite consolidate di 82,7 milioni di euro (+21,4%) e un utile netto di 15 milioni (+13%), ma anche un investimento significativo nell’ottica dello sviluppo del territorio pisano, con ricadute economiche e occupazionali, inclusa l’introduzione di nuovi informatori.

“Questo passo, epocale per la nostra storia, rappresenta una sorta di nuovo inizio: si chiude un capitolo, eccezionale sotto tutti i punti di vista, e se ne apre uno nuovo, che parte proprio da qui, oggi, da questa struttura e dalle sue innovative caratteristiche, che ci consentiranno di fare un ulteriore step in avanti in tutti gli ambiti aziendali in cui operiamo con successo da 20 anni” sottolinea Andrea Lacorte, co-fondatore e presidente di PharmaNutra.

Nuova apertura negli Stati Uniti

Ma il gruppo quotato all’Euronext Star Milan punta anche allo sviluppo su nuovi mercati. Primo tra tutti quello americano, con la partenza operativa della controllata americana PharmaNutra USA. In particolare, è stata definita la struttura operativa e commerciale della società statunitense con l’apertura dell’ufficio a Miami e sono iniziati i primi test di vendita dei prodotti.

“I primi pezzi venduti sul mercato americano hanno un significato che va al di là del valore economico, ma rappresentano un milestone del progetto Usa” commenta Roberto Lacorte, presidente di PharmaNutra Usa. “La struttura di Pharmanutra USA è formata, ora non rimane che intraprendere un percorso di crescita basato sulla progressiva conoscenza del mercato americano”.

Sempre nel 2023 il gruppo, che conta 100 dipendenti più 200 nel settore commerciale, ha aperto una sede operativa a Barcellona, un investimento che pone le fondamenta per la crescita dei prossimi 10 anni. Le due sedi in Spagna e negli Usa, infatti, hanno il compito di far capire come crescere stabilmente in quei mercati. In totale, PharmaNutra è presente con i suoi prodotti in 70 Paesi.