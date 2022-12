Piazza Affari, parte al ribasso l'ultima seduta di un anno da dimenticare. Attenzione a Tim

Piazza Affari parte al ribasso

I futures di Wall Street e Europa anticipano un avvio in timido ribasso, dopo la seduta positiva di ieri. Francoforte segna -0,5%, Londra -0,27%, Eurostoxx -0,4%. Piazza Affari è in calo dello 0,5%. L’Asia ha chiuso in crescita sulla scia di Wall Street che ha archiviato la seduta migliore di dicembre.

L’indice MSCI Asia-Pacifico, escluso il Giappone, sale dello 0,7% ma chiuderà l’anno in calo del -19%, peggiore performance dal 2008. Il Nikkei giapponese +0,10%. L’indice cinese delle blue chip CSI 300 sale dello 0,7%. L’Hang Seng di Hong Kong è in rialzo dello 0,6%.

Gli analisti prevedono che la seconda economia del mondo subirà un rallentamento della produzione industriale e dei consumi nel breve termine. Il sistema sanitario cinese è sotto stress per l’’aumento dei casi di Covid da quando il paese ha iniziato a smantellare le restrizioni. Diversi paesi hanno imposto limiti ai viaggiatori provenienti dalla Cina.

TITOLI CALDISSIMI

TIM

Potrebbe continuare a beneficiare delle dichiarazioni della premier Giorgia Meloni. L’obiettivo del governo è il controllo pubblico della rete da un lato e dall’altro la tutela dei posti di lavoro.

SOTTO LA LENTE

Banca Popolare di Sondrio

Ha ceduto un portafoglio di sofferenze del valore lordo di 242,5 milioni di euro, tramite un’operazione di cartolarizzazione.

Bper

Il gruppo ha completato la cessione delle attività di merchant acquiring e gestione Pos a Nexi. A partire dall’1 gennaio

Enel

I prezzi dell’energia elettrica per la famiglia tipo in tutela scenderanno del 19,5% nel primo trimestre 2023, secondo Arera.

Mps

Il dossier Montepaschi è stato gestito male in passato e il governo sta lavorando da un lato per uscire dall’istituto e dall’altro per creare le condizioni per avere in Italia più poli bancari, ha detto la premier Giorgia Meloni.

ANALISI DELLA TENDENZA

FtseMib (24.056 punti). Torna un po’ di ottimismo. I dati sull’occupazione Usa peggiori del previsto hanno mostrato che la politica monetaria aggressiva della Federal Reserve sta attenuando le pressioni inflazionistiche. Tuttavia persistono le preoccupazioni per il Covid in Cina. È importante che il Nasdaq non scenda sotto i minimi dell’anno (10,088). Altrimenti si potrebbe aprire un buco fino a 9.000 punti. Tanta incertezza lascia immaginare che l’indice Ftse Mib resterà nella fascia fra 23 mila e 25 mila ancora per un po’ di tempo.

PREVISIONI

Luca Fina Head of Equity Insurance Portfolios di Generali Insurance AM, segnala che “nel corso del 2022 tutte le aree geografiche hanno registrato una performance negativa, sebbene in significativo recupero dai minimi registrati verso fine settembre/inizio ottobre. Il principale fattore che ha pesato sull’andamento dei listini globali è stata un’inflazione più alta e persistente delle attese che ha spinto le Banche Centrali ad attuare una politica monetaria restrittiva. Il mercato europeo ha mostrato una discreta forza relativa. Nonostante la guerra in Ucraina l’Europa è in procinto di chiudere l’anno con una performance, misurata in valuta locale, significativamente superiore a quella registrata da Stati Uniti e Mercati Emergenti”.

L’ANGOLO DEGLI ANALISTI

Promossi

Niente da segnalare

Bocciati

Niente da segnalare

Conferme

Banco Bpm

Equita Sim conferma rating e TP di 4,2 €. Segnala che le indicazioni arrivate dal ceo, Giuseppe Castagna sono nel complesso confortanti e leggermente migliori rispetto alle loro attese sul 2023.

Dovalue

Equita Sim conferma il TP pari a 8,5 €. Il gruppo sarebbe vicino all’acquisizione della piattaforma spagnola di Santader Diglo. L’ operazione, seppur di dimensioni contenute, permetterebbe a doValue di rafforzarsi nel mercato iberico. Darebbe scala al business dopo l’uscita del contratto con Sareb, oltre a consolidare ulteriormente la partnership con Santander.

Iren

Mediobanca Securities conferma rating e TP di 2,7 €. La Bei ha accordato alla multiutility guidata da Gianni Vittorio Armani un finanziamento di 150 milioni per sostenerne il programma di investimenti 2022-2026, dal costo complessivo di circa 300 milioni, nell’ambito del servizio idrico integrato.

Mfe

WebSim conferma il giudizio neutrale e il Tp a 0,59€ . Secondo le indiscrezioni il groppo si appresta a lanciare l’operazione di acquisto delle minoranze di MS Espana e allo stesso tempo studia come massimizzare le sinergie

Tim

Equita Sim conferma rating HOLD, con TP pari a 0,39 €

PILLOLE DALL’ESTERO

Arcelormittal

Investe ancora sui rottami metallici in Europa e rileva la polacca Zlomex. Per il colosso dell’acciaio, che non ha comunicato i dettagli economici dell’operazione, si tratta della quarta acquisizione del 2022 nel settore del riciclo di rottami metallici in Europa. Zlomex opera a Cracovia e Varsavia. Lo scorso anno ha lavorato quasi 400.000 tonnellate di rottami ferrosi. L’azienda polacca è anche un fornitore di lunga data delle acciaierie di Arcelor a Dbrowa Górnicza e Varsavia.

Comcast

La maggior parte dei clienti Comcast vedrà aumentare le bollette di $3, comprese quelle sui contratti promozionali, a partire da gennaio. L’aumento dei prezzi avrà un impatto su tutti i piani che Comcast offre attualmente.

Exxon

Fa causa all’Unione europea per bloccare la tassa sui profitti extra dei gruppi petroliferi. Sostiene che Bruxelles è andata oltre la sua autorità legale nell’imporre il prelievo. Come ricorda Reuters, gli utili record registrati quest’anno dalle big OIL beneficiano degli alti prezzi dell’energia che hanno contribuito all’impennata dell’inflazione in tutto il mondo. Per Exxon la tassazione è “controproducente”, scoraggia gli investimenti e colpisce la fiducia degli investitori. Secondo la chief financial officer Kathryn Mikells la tassa sui profitti extra della Ue potrebbe costare a Exxon 2 miliardi di $ fino alla fine del 2023.

OBBLIGAZIONI

I dati sul rallentamento dell’occupazione in Usa hanno stimolato acquisti sul mercato obbligazionario. Bund tedesco a 2,44% di rendimento. BTP a 4,49%. Il TBond è a 3,83%. Questi livelli potrebbero rappresentare un’occasione d’acquisto. Probabile un ribasso dei tassi e quindi prezzi in rialzo delle quotazioni. Rimbalzo legato al fatto che il 2022 si sta rivelando un anno terribile per tutto il mercato obbligazionario a causa dell’inflazione e delle drastiche contromisure prese dalle banche centrali . Il Treasury decennale ha perso il 19,20%, il Bund tedesco addirittura il 22% (non ci sono precedenti simili nella sua storia). Il Btp il 25%..

ENERGIA

Petrolio

Quotazioni in rialzo sui mercati asiatici. Il Wti avanza dello 0,45% a 78,74 dollari al barile e il Brent dello 0,65% a 83,99 dollari al barile.

Gas

Rimbalza del +2%, allontanandosi dai minimi degli ultimi dieci mesi. Grazie all’accordo sul price cap e alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento, il bilancio del 2022 è intorno a +22%. Il 25 agosto aveva raggiunto il top a 324 euro

VALUTE

L’euro si è assestato a 1,06. Il dollaro sta per portare a termine la sua migliore performance annuale in sette anni. L’indice del dollaro, che misura il biglietto verde rispetto alle sei principali valute del globo, ha guadagnato quasi il +9% nel corso dell’anno.

ORO

Poco mosso a 1.820 dollari. Da inizio 2022 bilancio invariato se espresso in dollari e +6,2% in euro. Il consolidamento oltre la soglia di 1.800 dollari apre la strada verso il top a 2.000 dollari.

Frase del Giorno:

L’investimento se viene visto come un gioco. Per vincere servono le stesse qualità richieste per ogni altro gioco: determinazione e flessibilità.