Prismi, la passione per il web e lo scivolone di Romiti Jr

“Ho fatto tante cose buone, ma non sono mai riuscito a fare l’imprenditore per me stesso”. Furono queste le ultime riflessioni di Cesare Romiti, confessate agli amici in punto di morte. Gemina e persino Fiat non furono un gran successo nelle mani del manager che, partito dal gruppo gruppo Bombrini Parodi Delfino di Colleferro, è stato senza dubbio uno dei protagonisti, assieme alla sua famiglia, della storia della finanza italiana. Non senza scivoloni come quelli del figlio Maurizio in Gemina, all’epoca dei fatti HDP. Ai tempi il sogno era creare il polo del lusso con Natuzzi, Fila e Marzotto. Ma il progetto naufragò come pure quello della Pentar yacht. Peggio ancora andò al fratello Piergiorgio che fece la disgrazia nientemeno che di Impregilo e finì indagato assieme all’attuale presidente della Consob, Paolo Savona.

Ad una manciata di anni dalla sua scomparsa non si può certo dire che il nipote Paolo Romiti sia riuscito a fare di meglio. A lui il nonno affidò nel 2016 le redini della scatola Mag14 con la missione di fare buoni investimenti e magari di riuscire a creare una piccola azienda tutta della famiglia. E, invece, le cose sono andate diversamente. Almeno con Prismi spa, società di servizi di web marketing, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (“EGM”).

La storia

Nell’assemblea del 24 novembre scorso i soci hanno discusso la transazione sull’azione di responsabilità per il presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato, Paolo Romiti, e per l’ex ad Alessandro Reggiani. “L’attuale consiglio di amministrazione di Prismi S.p.A., ritenendo che il Sig. Paolo Romiti avesse compiuto atti di mala gestio, circostanza questa contestata da Romiti, ha deliberato di convocare l’assemblea dei soci per deliberare (a) la revoca per giusta causa di Romiti e (b) l’azione di responsabilità sociale nei suoi confronti” si legge nella convocazione dell’assemblea.

Tuttavia poi “A seguito di svariati incontri e conferenze telefoniche tra le parti ed i loro legali, le medesime hanno infatti maturato il convincimento di definire in via transattiva la controversia insorta, senza alcun riconoscimento della fondatezza e/o della ammissibilità delle relative pretese e posizioni, ma al solo fine di evitare i costi e l’alea di un complesso e lungo contenzioso giudiziale e, comunque, di prevenire ogni ulteriore e diversa controversia connessa”.

Ma che cosa è accaduto esattamente?

Il documento lo spiega chiaramente. “Durante l’esercizio delle proprie funzioni di presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato, Paolo Romiti ha asserito di avere posto in essere diversi atti in nome e per conto di Prismi S.p.A., tra i quali il conferimento di incarichi professionali in favore di professionisti, ed in particolare di primario Studio legale internazionale, e l’assunzione di personale con la qualifica di manager a condizioni capestro (..)” si legge.

Come se non bastasse “il Sig. Paolo Romiti ha pure asserito di avere maturato un credito a titolo di emolumento nei confronti di Prismi S.p.A. per € 220.000,00, oltre ad ulteriori crediti per compensi premiali ancorati al raggiungimento di risultati ed a titolo di risarcimento danni, complessivamente quantificati, con pregressa corrispondenza, inoltre € 1.000.000,00” spiega la nota.

“Nelle more, Prismi S.p.A. ha ricevuto un atto di pignoramento presso terzi, avviato nei confronti di Mag 14 S.r.l., società riconducibile al Sig. Paolo Romiti, da parte di un creditore, nel quale Prismi S.p.A. riveste la qualifica di terza pignorata, per un importo pari ad € 25.000,00 circa. È insorta, da ultimo, una controversia tra le parti in merito, da un lato, alla cessione delle quote di Mag 14 S.r.l., 1111 S.r.l. e del Sig. Paolo Romiti ed al pagamento, da parte di Prismi S.p.A., del presunto credito di Mag 14 S.r.l. e, dall’altro, in ordine all’asserito credito ed all’operato del Sig. Paolo Romiti durante l’esercizio delle proprie funzioni di presidente del consiglio di amministrazione ed amministratore delegato” sottolinea.

Di qui le contestazioni

Argomenti che hanno messo i presupposti per l’assemblea del 27 ottobre in cui poi i soci hanno deciso di procedere ad un accordo che salvasse capra e cavoli. Alla fine comunque la buonuscita è arrivata, benché con una pretesa ben inferiore a quanto inizialmente richiesto: 500 mila euro per Romiti più altri 180 mila euro in favore della sua Mag14 srl. Bruscoli rispetto alle cifre che era abituato a trattare il nonno. Ma pur sempre denaro sonante.

Quanto a Prismi l’anno è stato archiviato con una perdita di poco superiore ai nove milioni. In compenso il prossimo 18 dicembre la società guidata da Giacomo Fenoglio lancerà un aumento di capitale riservato da poco meno di 300 milioni. Risorse che verranno destinate al nuovo piano industriale con l’ingresso in scena di una nuova compagine azionaria: Alascom Srl, ADV Capital S.r.l., Medialife S.r.l. e Commercio Petroleo OU. E senza Romiti junior.