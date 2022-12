Si riapre il processo per le plusvalenze: non c'è solo la Juve ma anche Napoli, Samp e Genoa

Cinque club di serie A coinvolti

Si riapre il processo per le plusvalenze “fittizie” non solo a carico della Juve, ma anche degli altri club che erano originariamente coinvolti. In tutto si trattava di 59 dirigenti di undici club, di cui cinque di Serie A: Genoa, Sampdoria ed Empoli, oltre a Juve e Napoli. Il processo sportivo si era concluso in primo grado lo scorso aprile con il proscioglimento per tutti e a metà maggio la Corte d’appello federale aveva respinto il ricorso della Procura della Figc. Adesso la svolta.

La Procura infatti in seguito all’avviso di garanzia ad Andrea Agnelli e agli altri dirigenti bianconeri ha chiesto alla Procura della Repubblica di Torino l’acquisizione di nuovi atti dell’inchiesta. Secondo i pm le plusvalenze erano una “bolla” frutto di “precisa pianificazione” e “necessaria” per far quadrare i conti. Una buona parte di queste operazioni eranosenza cash: “Permute a tutti gli effetti”.

Nel frattempo, la procura guidata da Giuseppe Chinè, dopo le dimissioni del consiglio di amministrazione bianconero, ha aperto un altro fascicolo sul capitolo dei contratti del club piemontese, legato all’inchiesta della procura torinese. Nel mirino ci sarebbero anche quelle società che, secondo l’accusa dei pm torinesi, avevano delle vere e proprie “partnership” con i bianconeri.