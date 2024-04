Pubblica amministrazione, si accorciano i tempi di pagamento. Ma la media resta a 143 giorni

Si accorciano di dodici giorni i tempi di pagamento degli enti. Ma ancora non ci siamo: la Pubblica Amministrazione continua a far penare i fornitori versado il dovuto mediamentre a 143,44 giorni. Il saldo avviene praticamente ad oltre quattro mesi. Il dato, emerso da un’indagine realizzata da Assifact, è particolarmente preoccupante se si pensa all’impegno delle aziende nella realizzazione delle opere previste per il Pnrr con l’obiettivo di rilanciare il Paese.

In dettaglio, il tempo medio di pagamento (DSO-Days Sales Outstanding) dei crediti commerciali ceduti nell’anno 2023 è stato pari a 84,27 giorni, in progressivo incremento rispetto alle rilevazioni precedenti. Il valore registrato a dicembre 2023 è il più alto da dicembre 2021, come spiega l’indagine realizzata su un campione che ha generato nel 2023 un turnover pari a 239,6 miliardi di euro con riferimento ai soli crediti commerciali ceduti.

L’analisi dell’associazione che riunisce le società di factoring ha evidenziato un significativo miglioramento dei tempi di pagamento degli enti pubblici: 143,44 giorni, sempre superiori a quattro mesi ma quasi 12 giorni in meno rispetto all’anno precedente.

I privati annaspano

Mentre la pubblica amministrazione tenta di recuperare terreno, le aziende rallentano nei pagamenti. Segno che la crisi economica avanza. “I pagamenti delle imprese richiedono invece mediamente quasi un giorno in più rispetto al 2022 (+0,86 giorni, +1,10%): il dato medio registrato a dicembre 2023, pari a 79,26 giorni, conferma il rallentamento nei pagamenti da parte dei soggetti privati in corso da oltre un anno e rappresenta il valore più alto registrato nel post-Covid” spiega una nota di Assifact.

“I problemi dei pagamenti commerciali non si esauriscono nei ritardi, ma sono il riflesso anche di processi, comportamenti e relazioni con i fornitori. Nel 2023 il lieve incremento dei tempi di pagamento è accompagnato e controbilanciato da un miglioramento degli indicatori di qualità dei comportamenti dei debitori nelle transazioni commerciali. Nelle transazioni B2B migliorano infatti, in modo più evidente, la disponibilità da parte dei debitori a includere nei contratti di fornitura gli interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero in caso di ritardato pagamento e l’inclinazione a riconoscere le cessioni di credito, così come una maggiore trasparenza e disponibilità nella comunicazione” chiarisce il documento.

Bruxelles detta legge mettendo a rischio le aziende

Per l’associazione lo scenario deve essere necessariamente il punto di partenza per il dibattito in corso sulla revisione della Direttiva europea contro i ritardi di pagamento. Altrimenti si richia di penalizzare le imprese che già sono alle prese con l’aumento dei tassi e dei costi delle materie prime, le difficoltà di accesso al credito e il rallentamento dei consumi.

Per Assifact, infatti “vincolare l’autonomia contrattuale delle imprese nella definizione dei termini di credito commerciale attraverso l’imposizione di limiti stringenti (30 giorni) non sembra una via efficace per eliminare i ritardi di pagamento ma anzi potrebbe avere conseguenze inattese sulla competitività e sull’accesso al credito delle piccole e medie imprese”.

L’ipotesi di lavoro sul tavolo

Secondo l’associazione per evitare di danneggiare il sistema produttivo, il futuro Late Payment Regulation dovrà tenere in considerazione la necessità di “assicurare flessibilità nei rapporti di credito commerciale fra le imprese e di garantire la cedibilità dei crediti contrastando norme e clausole che ne ostacolano lo smobilizzo”.