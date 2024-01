Rc auto, il governo prepara la tabella dei risarcimenti. I rischi dietro l'angolo

Il governo di Giorgia Meloni si prepara ad approvare la Tabella nazionale delle macrolesioni per il risarcimento dei danni in caso di incidente stradale. Tecnicamente una buona notizia se non fosse che il diavolo rischia di nascondersi nei dettagli. Il provvedimento è infatti atteso da vent’anni ed è di particolare interesse per le compagnie assicurative. Il motivo? Non solo cambia le regole del gioco, ma avrà soprattutto inevitabilmente un impatto sui conti delle società. L’argomento è quindi spinoso, ma merita particolare attenzione a tutela di chi in futuro potrebbe subire un incidente stradale.

La situazione attuale

Oggi non esiste un sistema unico nazionale di valutazioni dei danni fisici e morali subiti in un incidente. Oggi non esiste un sistema unico nazionale di valutazioni dei danni fisici e morali subiti in un incidente se non per i danni di minore entità, le cosiddette microlesioni, ovvero i danni che ledono l’integrità prisofisica dei danneggiati in misura minore o uguale al 9 per cento.

Il nuovo provvedimento, sulla base dell’art. 138 del Codice delle Assicurazioni, doveva da tempo (dal 2005, per la precisione) essere definito da Governo e Ivass. Nelle more, i tribunali delle principali città d’Italia hanno fatto riferimento principalmente alle tabelle redatte dal Tribunale di Milano come una sorta di criterio guida per la liquidazione delle cosiddette “macrolesioni”.

I criteri attuali

Le Tabelle di Milano riportano, in funzione dell’età del soggetto leso e dell’entità dell’invalidità permanente rilevata in sede medico legale, la “traduzione” in termini economici sia del danno biologico/dinamico-relazionale che della relativa sofferenza soggettiva interiore, come spiega Massimo Quezel, fondatore della società di consulenza Studio Blu e autore di diversi libri sul tema dei risarcimenti delle compagnie assicurative. Il giudice poi può anche effettuare una ulteriore “personalizzazione” nella definizione del quantum che la compagnia dovrà risarcire. Non senza discussioni sul tema del cosiddetto danno morale.

“Va detto, in ogni caso, che non si può prescindere da un certo grado di semplificazione, anche se la materia è delicatissima: i criteri tabellari sono inevitabilmente standardizzati e, pur con il correttivo della possibilità di personalizzazione, non potranno mai definire in modo preciso e analitico la vastità dei casi concreti. Ma si tratta di un compromesso al quale, a nostro parere, si deve cedere per poter garantire a tutti i danneggiati riferimenti il più possibile equi per un giusto risarcimento” riprende Quezel.

Ecco cosa cambia con la nuova Tabella Unica

Le nuove regole dovrebbero prevedere un sistema “multitabellare”, composto da quattro documenti. Nel primo vengono riportati i valori pecuniari del solo danno biologico, attribuiti per ogni punto di invalidità da 10 a 100 e riferito ad ogni anno di età del soggetto leso, da uno a cento anni.

A questa tabella se ne aggiunge un’altra che riporta i valori di cui sopra integrati però da un incremento percentuale relativo al danno morale definito come “minimo”. Seguono le tabelle numero tre e quattro le quali, rispettivamente, considerano un incremento per danno morale “medio” e “massimo”. Le tabelle due, tre e quattro sono strutturate in modo molto simile alle Tabelle di Milano. Così, secondo le compagnie, rispetto all’attuale sistema, il danneggiato sarebbe meglio tutelato garantendo un risarcimento pieno, equo e uniforme senza disparità geografiche tra nord e sud Italia

Il punto dolente

“Il problema è che l’esistenza di tre diversi “livelli di personalizzazione” con ogni probabilità costituirà un ostacolo al riconoscimento di risarcimenti effettivamente equi. Se è vero che i valori espressi nella tabella con personalizzazione massima appaiono superiori a quelli riportati nelle tabelle del Tribunale di Milano, resta da capire a quali condizioni si giungerà ad una loro effettiva applicazione nel caso concreto” spiega Quezel.

“E’ verosimile che, soprattutto in un contesto stragiudiziale, le compagnie di assicurazione adotteranno come base di partenza la tabella del solo danno biologico, magari valutando la tabella con aumento minimo per danno morale (che riportano valori più bassi di quelli attualmente in uso) laddove tale voce di danno fosse effettivamente oggetto di richiesta risarcitoria, ma che assai difficilmente si renderanno disponibili a liquidare sulla base dei valori personalizzati in misura <media> o addirittura <massima> “ precisa.

Di conseguenza c’è il rischio molto alto che la compagnia provveda a liquidare il danno morale senza personalizzazione nella soglia più bassa senza che il risarcito ottenga soddisfazione adeguata nel risarcimento del danno morale. E visto che si tratta di grandi numeri, tutto questo, lungi dal tutelare chi ha subito un incidente, la revisione tabellare finisca col favorire i conti delle compagnie assicurative che potrebbero far fronte a minori esborsi. Un gioco a perdere sulla pelle degli automobilisti che intanto assistono ad aumenti diffusi delle polizze Rc auto.