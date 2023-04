Salgono ad aprile le tariffe gas e luce: la colpa non è del caro energia ma delle tasse

Secondo le previsioni del sito di comparazione tariffaria Facile.it la bolletta del gas di aprile per una famiglia tipo nel mercato tutelato, potrebbe aumentare di circa il 28% rispetto a marzo. L’aumento è principalmente dovuto alla variazione dell’aliquota negativa della componente tariffaria UG 2 che ad aprile verrà applicata in misura pari al 35% rispetto al primo trimestre 2023 e sarà eliminata nel mese di maggio.

30 C’è quindi un aumento di quasi 25 euro che, su base annua, diventerebbero poco meno di 300 euro. Il rincaro è causato dalla variazione dell’ aliquota della componente tariffaria. Quest’ultima passerà da circa -0,31 euro per metro cubo a circa -0,10 euro. Mentre resta costante il prezzo della materia prima rispetto a marzo se non addirittura in lieve calo quindi intorno ai 0,49 euro al metro cubo.

Anche Arera aveva prospettato un aumento

Del resto anche il presidente di Arera, Stefano Besseghini, in una audizione alla Commissione Finanze della Camera aveva parlato di un possibile aumento del gas dopo le importanti diminuzioni registrate da inizio anno. “Nel mese di gennaio si è registrata una riduzione pari al 34,2% del prezzo del gas naturale per la famiglia tipo (quella con consumi medi di 1.400 metri cubi annui) rispetto a dicembre 2022″ ha spiegato Besseghini.

“Ciò è stato determinato dalla riduzione della spesa per la materia gas naturale (-35,9%), dovuta al calo della componente relativa ai costi di approvvigionamento che ha ammortizzato il lieve aumento legato alla spesa per il trasporto e per la gestione del contatore (+0,3%) e dal nuovo livello di copertura degli oneri di sistema prevista dalla Legge di bilancio (+1,4%)” ha aggiunto.

Le linee tracciate dall’Autorità prevedono dunque solo un lieve aumento del gas nel corso del terzo trimestre (+5%) e una crescita ben più significativa nel corso del quarto (+15%). Ossia per i mesi critici tra ottobre e dicembre quando riprende a funzionare il riscaldamento.

Bonus in arrivo da ottobre

Per contrastare questo possibile incremento, il Governo ha già varato il bonus riscaldamento che sarà attivo proprio dal prossimo mese di ottobre ma con caratteristiche da definire. Inoltre il bonus è limitato al solo trimestre ottobre-dicembre ma ancora non si sa cosa potrà accadere nei mesi freddi tra gennaio e marzo 2024 che potrebbero vedere cancellato il contributo. Per la luce invece la previsione di Arera e di vedere prezzi in aumento del 10% nel terzo trimestre e del 25% nel quarto.

Gli aiuti previsti dal governo per le bollette sono stati ridimensionati e quindi, nelle prossima bolletta, gli italiani ritroveranno, per l’elettricità, gli odiosissimi oneri di sistema mentre quelli sul gas sono ancora azzerati anche se, come già detto, la componente negativa, che garantiva uno sconto sull’importo complessivo, è stata ridotta e sarà eliminata da maggio.

Tra quelli confermati resta il potenziamento dei bonus luce e gas per le famiglie con reddito basso, ma l’importo previsto è minore rispetto al primo trimestre. Confermato anche il credito di imposta per le aziende, fino al 40%, ma solo per solo per quelle che hanno registrato un aumento del costo dell’energia rispetto al primo trimestre del 2019. Per ridurre le bollette l’unica strada al momento sembra essere quella di scegliere l’offerta più conveniente al fine di tagliare l’unico costo possibile, ossia quello dell’energia. Al momento le offerte più convenienti restano quelle con prezzo all’ingrosso variabile che viene poi indicizzato seguendo l’andamento del mercato.