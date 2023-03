Lo scandalo Epstein si allarga alla star di Wall Street Jamie Dimon

Lo scandalo Eptstein si allarga alla star di Wall Street Jamie Dimon

Lo scandalo Epstein rischia di fare una vittima illustre: la star di Wall Street Jamie Dimon, numero uno di JP Morgan Chase. Lo rivela il Financial Times, citando fonti vicine alla questione, secondo le quali Dimon sarà sentito sotto giuramento sulla decisione della banca di mantenere al suo posto come cliente il molestatore sessuale Epstein. La deposizione giurata dovrebbe avvenire a porte chiuse a maggio ed è l’ultimo sviluppo di questa inquietante vicenda.

JP Morgan, che finora ha sempre considerato prive di merito le considerazioni a suo carico sul caso, ha finanziato Epstein per 15 anni, dal 1998 al 2013, inoltre ha ignorato diversi allarmi interni sul comportanento illegale del suo cliente. L’inchiesta preliminare ha portato alla luce alcune implicazioni di Dimon nel rapporto della banca con Epstein, anche se la banca nega che il suo amministratore delegato fosse a conoscenza di queste implicazioni.

Nessuna comunicazione diretta tra Dimon ed Epstein

Secondo Ft una fonte a conoscenza dell’indagine interna della banca riferisce che non è stata trovata alcuma comunicazione diretta tra Dimon ed Epstein. Jp Morgan su questo preferisce non commentare. Gli avvocati della banca avevano finora resistitito ai tentativi di far deporre Dimon, limitando la gamma di documenti consegnati durante il processo preliminare. La scorsa settimana, il giudice Jed Rakoff, ha ordinato a JPMorgan di consegnare documenti contenenti comunicazioni che coinvolgono Dimon e l’ex consigliere generale Steve Cutler da prima del 2006, l’anno in cui Epstein è stato arrestato per la prima volta.

Processi fissati al prossimo ottobre

La data provvisioria del processo per entrambi i casi è stata fissata per ottobre. La deposizione di Dimon arriva dopo che alcune figure di spicco della banca sono finite nei guiai fino al colla sull’affaire Epstein. In particolare Mary Erdoes, capo dell’attività di gestione patrimoniale, che sarà sentita dagli avvocati dei querelanti come parte in causa e Jes Staley, un veterano della banca, che sarà ascoltato dagli avvocati del suo ex datore di lavoro ad aprile, dopo che JP Morgan lo ha citato per danni, accusandolo di aver assistito e partecipato a crimini sessuali nelle residenze di Epstein, senza aver mai rivelato niente in proposito alla banca, benchè avesse il “dovere fiduciario di farlo”. Anche Dimon originariamente avrebbe dovuto essere ascoltato ad aprile, ma gli avvocati di JPMorgan hanno sostenuto che la sua deposizione doveva aver luogo dopo quella di Staley.