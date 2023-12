Aerei, schiaffo di Emirates all'Italia: a bordo solo vino francese

Schiaffo ad una delle eccellenze italiane da parte di Emirates. Per il 2024 la prima compagnia aerea del mondo ha infatti snobbato il vino tricolore puntando solo sui francesi. Non è cosa di poco conto, considerando che stiamo parlando della compagnia aerea che vanta la cantina più ampia in assoluto, con investimenti che lo scorso anno hanno sfiorato i 47 milioni di euro (dal 2006 ad oggi si parla di una spesa di mezzo miliardo di euro), ma anche strutture a terra che ospitano circa 6 milioni di bottiglie di vino pregiato, alcune delle quali non saranno servite fino al 2037.

Perché la Francia vince

Se è vero che sino a ieri la provenienza dei vini proposti da Emirates toccava una dozzina di Paesi tra le più importanti realtà mondiali, Italia compresa, c’è da dire che il 57% dei vini rossi bevuti in business e first class provenivano già dalla regione di Bordeaux. E questo forse spiega il crescente investimento sui vini francesi. Ma la ragione della vittoria di Parigi non è solo questa. E risaputo che la Francia, ben più che Italia e Spagna, ha un sistema-Paese che attraverso gli organismi internazionali, gli investimenti pubblici ed i rapporti politici, spinge i propri produttori agroalimentari (e non solo) sui mercati di tutto il mondo. Non è un caso che anche per i cinesi oggi il vino sia ancora quello francese ed i produttori italiani fatichino a comunicare la qualità di un prodotto che in molti casi è superiore a quello dei cugini d’Oltralpe.

Il nazionalismo nei cieli

Attualmente la maggior parte delle compagnie aeree di tutto il mondo serve vini provenienti dal proprio Paese (alcuni come Francia e Sudafrica al 100%), poiché tali prodotti rappresentano un vero e proprio biglietto da visita della nazione. Dal punto di vista della scelta, il fatto di offrire ai clienti dei vini originari del proprio Paese non costituisce ormai un fattore di bassa qualità visto che si propone comunque una grande varietà di vini di prestigio (sicuramente in Business Class, eventualmente anche in Economy). Anche la Svizzera che in precedenza sulle ex compagnie Swissair e Crossair offriva vini di tutto il mondo si sta riconvertendo. Swiss, durante un incontro con la Swea (Società degli esportatori di vini svizzeri), si è impegnata “a servire vini svizzeri, bianchi e rossi, in tutte le classi e su tutti i voli, principalmente vini in bottiglia”. Diverso, ovviamente, il discorso per quelle compagnie di Paesi in cui non esiste produzione autoctona. In questo caso, soprattutto per la First class si va a pescare nell’eccellenza mondiale. E l’Italia è sempre presente.

Le migliori “cantine volanti”

Business Traveller’s Cellars in the Sky Awards 2022, che celebra i migliori vini business e di prima classe serviti dalle compagnie aeree sui loro voli, ha incoronato Singapore Airlines. La compagnia si è aggiudicata cinque medaglie d’oro. Accanto a Singapore c’è Qantas che ha vinto medaglie d’oro per il miglior bianco di business class, miglior bianco di prima classe e migliore cantina di prima classe, Qatar Airways dal canto suo ha vinto l’oro per il miglior vino fortificato, mentre British Airways ha portato a casa una medaglia d’oro per il miglior rosso di prima classe. Infine Oman Air ha vinto l’oro per il miglior spumante di prima classe. Svettano anche Cathay Pacific, Malaysia, American Airlines e Nippon. Per quanto riguarda il vettore italiano, dopo il premio (un terzo classificato) ricevuto nel 2019, sta guadagnando posizioni attraverso una serie di accordi con le migliori etichette del made in Italy. Passando al sentiment che emerge dai viaggiatori italiani, nella Top Ten ci sono Emirates, Qatar, Virgin Atlantic, Air France (la cui wine list è curata dall’italiano Paolo Basso, uno dei più celebri sommelier al mondo), poi Ita, la spagnola Iberia , la British, Aeromexico e Turkish Airlines. Una cantina “supersonica”