Spiagge, Assobalneari al governo: "Fate presto. Per investire ci vogliono certezze"

Non bastavano le incertezze sui tempi dei bandi delle concessioni balneari, sono arrivate anche le mareggiate a complicare la vita delle 33mila imprese che gestiscono le concessioni delle spiagge italiane. “Chiediamo solo di essere messi in condizioni di rimboccarci le maniche”. L’appello di Fabrizio Licordari, presidente di Assobalneari, è chiaro e diretto. Arriva dal tavolo convocato dal governatore della Liguria, Giovanni Toti, per fare un bilancio dopo le mareggiate che hanno interessato litorale. Ma non è circoscritto alla Liguria, riguarda piuttosto tutte le aziende del comparto.

“Il punto non sono i denari, ma la certezza del contratto. Come si fa a ricostruire un’azienda dopo le mareggiate, a fare investimenti senza avere visibilità sul futuro?” si chiede retoricamente Licordari. Il fulcro della questione è quindi l’orizzonte temporale sulla base de quale costruire un business plan per rimettere in sesto le imprese danneggiate. Progetti di rilancio su cui pende la Spada di Damocle della direttiva Bolkestein e delle sue interpretazioni. Con tanti colpi di scena fino al tavolo tecnico del governo che ha accertato il fatto che solo poco più di un terzo (33%) del litorale italiano è in concessione alle imprese balneari.

Il rebus di fine anno

L’incertezza viene dal fatto che il governo di Mario Draghi aveva fissato dicembre 2023 come data ultima per la messa a bando delle spiagge italiane. Il provvedimento prevedeva anche la possibilità di slittamento della data di dodici mesi. Il consiglio di Stato era però intervenuto intimando agli enti locali di procedere alle gare senza rinvii. Nel mezzo è intervenuto il Milleproroghe del governo di Giorgia Meloni che sanciva il differimento delle scadenze.

In sintesi, un gran caos. E spetterà ora agli amministratori locali decidere il da farsi entro fine anno, sapendo che incombe un importante rischio di contenzioso. “Ci sono due ipotesi per concedere più tempo alle aziende in attesa che il quadro sia chiaro. La prima è fare riferimento alla legge Draghi, la seconda al Milleproroghe” spiega Licordari. Ma c’è poi anche una terza opzione: per gli enti locali resta infatti anche la possibilità di procedere alle gare con la certezza però di alimentare il contenzioso legale e il rischio di danno erariale.

Lo Stato dell’arte

Dopo la sentenza della Corte di Giustizia, il governo Meloni ha istituito un tavolo tecnico per verificare se ci sono le condizioni per l’applicazione della direttiva Bolkestein. Alla fine dell’indagine, gli esperti hanno riscontrato che solo il 33% del litorale è in concessione. C’è quindi, al netto di sponde di laghi e fiumi, un 66% libero. Ora che la situazione è stata messa nero su bianco, la palla passa al governo. Toccherà all’esecutivo infatti andare a Bruxelles per spiegare che la costa non è una risorsa scarsa e che quindi non c’è bisogno di gare che potrebbero mettere a rischio l’attività di piccole imprese familiari italiane soprattutto in aree appetibili per grandi gruppi internazionali. La partita è insomma ancora aperta.

Le richieste di Assobalneari al governo

“Invitiamo il governo Meloni, primo a realizzare attraverso il MIT, una mappatura seria ed ufficiale dei litorali italiani, una interlocuzione con la commissione europea alla luce dei risultati ottenuti in base ai principi della sentenza della corte di Giustizia del 20 Aprile. Interlocuzione e trattativa alla quale Assobalneari Italia Confindustria vorrebbe partecipare per arricchire i contenuti con l’esperienza di chi sta combattendo contro una applicazione errata della Direttiva da 15 anni” conclude Licordari. “Tutto questo per dare certezze alle imprese e chiudere questo beachgate“. Il riferimento, nemmeno poi tanto velato, è alle pressioni lobbistiche internazionali, che soprattutto a Bruxelles, spingono per l’avvio della gare in Italia con l’obiettivo di accaparrarsi pezzi pregiati del litorale italiano.