Stellantis, Meloni: "Se si vende auto come gioiello italiano va prodotta in Italia"

“Il gruppo Fiat e i marchi italiani collegati rappresentano una parte molto importante della storia industriale nazionale, in termini occupazionali e di ricchezza prodotta, un patrimonio economico che merita la massima attenzione, e questo significa anche avere il coraggio di criticare alcune scelte del management e del gruppo quando sono state distanti dall’interesse italiano, come mi è capitato di fare, spesso nell’indifferenza generale”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al Question Time alla Camera rispondendo a una domanda di Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Per-Renew Europe, su Stellantis.

“Penso allo spostamento della sede legale e fiscale fuori dall’Italia o alla fusione che celava un’acquisizione francese dello storico gruppo italiano: tanto che oggi nel cda di Fca siede un membro del governo francese, non è un caso se le scelte industriali del gruppo tengono maggiormente in considerazione le istanze francesi rispetto a quelle italiane”, ha detto Meloni.

Obiettivo resta produrre un milioni di auto l’anno

Ma, ha aggiunto la premier, “se si vuole vendere un’auto pubblicizzandola come gioiello italiano allora quell’auto deve essere prodotta in Italia. E un’altra questione che vogliamo porre: queste sono le regole con l’attuale governo e valgono per tutti”.

Inoltre, ha sottolineato Meloni, “abbiamo modificato le norme da una parte incentivando chi torna in Italia e dall’altro scoraggiando chi delocalizza, che dovrà restituire ogni beneficio o agevolazione pubblica ricevuta negli ultimi 10 anni. Vogliamo tornare a produrre in Italia – ha indicato la premier – almeno 1 milione di auto l’anno con chi vuole investire davvero sulla storica eccellenza italiana”.