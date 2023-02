Stellantis risultati record, premi ad azionisti e dipendenti. Il titolo corre

Risultati record per Stellantis

Gongola il ceo di Stellantis Carlos Tavares che può annunciare i risultati record per il 2022 del colosso dell’automotive che chiude l’anno con un incremento dei ricavi del 26% a quota 179,6 miliardi e utili netti in crescita del 18% a 16,8 miliardi. “Risultati – spiega una nota del gruppo – possibili grazie ai prezzi netti favorevoli, al miglior mix modelli e agli effetti positivi dei cambi di conversione”. Stellantis peraltro ha ottenuto benefici netti di cassa per 7,1 miliardi di euro dalle sinergie, in anticipo di oltre due anni rispetto all’obiettivo di 5 miliardi miliardi di euro su base annua.

Da qui arriva anche la possibilità di distribuire un dividendo ordinario da 4,2 miliardi pari a 1,34 euro per azione come proposto dal Cda. “Oltre ai nostri risultati finanziari record e all’implementazione mirata del piano Dare Forward 2030 – ha evidenziato Tavares – abbiamo dimostrato anche l’efficacia della nostra strategia di elettrificazione in Europa. Ora abbiamo la tecnologia, i prodotti, le materie prime e l’intero ecosistema di batterie per condurre lo stesso percorso di trasformazione in Nord America, a partire dai nostri primi veicoli completamente elettrici Ram dal 2023 e Jeep dal 2024. Desidero esprimere il mio più profondo ringraziamento a tutti i dipendenti e ai nostri partner per il contributo dato a creare un futuro più sostenibile”.

Vendite delle auto elettriche

La spinta all’elettrificazione di Stellantis ha trovato nuovo impulso grazie all’aumento del 41% delle vendite globali di veicoli elettrici a batteria (BEV) su base annua, per un totale di 288.000 veicoli nel 2022. Il portafoglio di veicoli elettrici sarà più che raddoppiato arrivando, entro la fine del 2024, a 47 modelli. L’obiettivo è quello di proporre più di 75 BEV a livello globale e registrare vendite di veicoli elettrici pari a 5 milioni entro il 2030.

Il marchio Jeep, in particolare, ha svelato la prima parte della sua offerta BEV con il lancio di Jeep Avenger, il primo SUV Jeep completamente elettrico, eletto Auto dell’anno 2023. Inoltre, il brand ha presentato in anteprima le Jeep Recon e Wagoneer “S”, completamente elettriche e destinate al mercato nordamericano e ad altri importanti contesti globali. Il marchio Ram segue la scia, presentando a inizio mese l’attesissima nuova versione completamente elettrica di Ram 1500 REV, che sarà disponibile nel quarto trimestre del 2024.

Premi ai dipendenti

A dimostrazione dei buoni risultati, Stellantis ha anche annunciato che quest’anno distribuirà un ammontare record di oltre 2 miliardi di euro ai dipendenti di tutto il mondo come riconoscimento per i risultati sul 2022. “Grazie ai risultati record 2022 – si legge nella nota – distribuiremo ai nostri dipendenti in tutto il mondo oltre 2 miliardi di euro in partecipazione agli utili e bonus variabili”. “Si tratta – ha evidenziato ancora Tavares – di 200 milioni in più rispetto allo scorso anno ed è un giusto riconoscimento per il contributo di tutti i dipendenti alla crescita di Stellantis in un contesto economico molto impegnativo. Quando l’azienda va bene, tutti i dipendenti vanno bene: è questo il fondamento della nostra cultura del pagamento per performance”.

Guardando all’Italia, ammonta a un valore medio complessivo di 1879 euro, legato alla retribuzione contrattuale di riferimento, il premio per il 2022 per i dipendenti di Stellantis Italia. La cifra complessiva, informa una nota, comprende il bonus legato agli obiettivi di efficienza degli stabilimenti previsti nel 2022 dal Contratto collettivo di lavoro 2019-2022 applicato in Italia, scaduto il 31 dicembre scorso, e il riconoscimento straordinario (complessivamente 2 miliardi di euro) annunciato da Tavares per dipendenti di tutto il mondo legato ai risultati finanziari del 2022

Il consiglio di amministrazione di Stellantis ha inoltre approvato un programma di acquisto di azioni proprie per un valore massimo di 1,5 miliardi di euro, da perfezionarsi sul mercato entro la fine del 2023. In Borsa le azioni del gruppo automobilistico viaggiano a 16,14 euro con un rialzo dell’1,75%. Oltre al dividendo, a pesare in positivo la Guidance 2023 che prevede un margine operativo in doppia cifra, un free cash flow industriale positivo e una crescita in tutte le aree geografiche: +5% per Nord America, Europa e Asia, tranne la Cina dove si prevede un +2%.