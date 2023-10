Sui mercati fari sull'auto per le parole choc di Elon Musk

In Borsa fari puntati sull’andamento dei titoli dell’auto dopo la pioggia di ribassi avvenuta ieri in tutto il mondo. Ad innescare le vendite i risultati deludenti di Tesla, ma soprattutto le parole choc del fondatore Elon Musk. ” “Sono spaventato – ha detto – pensando a quello che è successo nel 2009, quando General Motors e Chrysler fallirono. E ci sono un sacco di guerre nel mondo”.

Stati Uniti all’Europa stesso copione: il calo del volumi di immatricolazioni di Renault ha fatto cadere del 7% il titolo della Casa francese. La sbandata dell’auto sembra colpire dunque sia i nuovi protagonisti, Tesla, che i marchi storici, come Renault e Stellantis (-3,6%) e l’onda è arrivata fino alle Case cinesi con la numero uno, Byd, che mentre avanza sul fronte vendite (nel terzo trimestre ha superato nelle immatricolazioni globali proprio la società di Musk) ha anch’essa accusato il colpo in Borsa.

L’analisi impietosa di Musk

Tesla ha riportato profitti per 66 centesimi per azione contro i 73 cent per azione attesi dal mercato. Inoltre ha chiuso il terzo trimestre con ricavi per 23,35 miliardi di dollari, sotto le stime di 24,1 miliardi. E’ la prima volta che la pioniera dell’auto elettrica manca le previsioni sia sugli utili che sui ricavi dal secondo trimestre 2019. In realtà davanti a questi numeri il titolo in Borsa aveva anche reagito col segno più nell’after-hours, ma le parole di Musk hanno gelato gli investitori.

Il fondatore della Casa di vetture elettriche ha avvertito che il Cybertruck (modello pensato per unire le capacità di un pick-up alle prestazioni di un’auto sportiva) non fornirà un flusso di cassa positivo significativo per 12-18 mesi dopo l’inizio della produzione, e ha sottolineato che l’azienda si concentra sul rendere le sue auto più convenienti in un contesto di tassi di interesse elevati. Che tradotto in parole povere significa che per sostenere le vendite con un carovita elevato la strada è quella con nuovi tagli dei prezzi e dunque una minore redditività.

Le auto costano troppo

“Le persone che acquistano automobili sono concentrate sull’importo dei loro pagamenti mensili – ha detto Musk, aggiungendo che “se i tassi di interesse rimangono alti o se aumentano ulteriormente, sarà molto più difficile per le persone acquistare l’auto”. E ancora: “Non potrò mai sottolineare abbastanza quanto sia importante il costo, dobbiamo rendere i nostri prodotti più accessibili in modo che le persone possano acquistarli”.

Musk infine ha osservato che molti azionisti vogliono che Tesla faccia pubblicità, e Tesla attualmente sta facendo pubblicità, ma “se gli annunci forniscono alle persone informazioni su fantastiche auto che non possono permettersi, ciò non aiuta davvero”. Parole forti, e certamente vere, quelle del fondatore dell’azienda leader nell’auto elettrica, che hanno fatto però perdere oltre il 9% al titolo durante le prime contrattazioni a Wall Street e oltre 16 miliardi di dollari (comunque teorici) alla fortuna di Musk, l’uomo più ricco del pianeta che vanta una ricchezza teorica di circa 200 miliardi.

Effetto negativo a valanga

Le parole di Musk hanno, come detto, sortito un effetto a valanga ad Hong Kong dove le azioni dei produttori cinesi di veicoli elettrici hanno subito pesantissimi ribassi. XPeng è scesa dell’ 8,76%. Li Auto è scesa del 3,14% mentre Nio e Geely hanno perso rispettivamente l′8,36% e il 3,97% . Solo Byd ha limitato le perdite poco sopra il 2% per il primato conquistato in questo 2023. Ora Bydm detiene una quota di vendite del 21%, contro iln15% di Tesla e il 7% di Volkswagen (al terzo posto).

Tornando a Renault, l’aumento del fatturato del 7,6% nel terzo trimestre del 2023 (a 10,5 miliardi) è stato spinto principalmente dall’aumento dei prezzi dei suoi modelli. Inoltre i volumi sono in calo (-1,6 punti), a causa “dell’aumento dello smaltimento delle scorte della rete dei concessionari indipendenti”, una discesa in gran parte compensata appunto dal rincaro dei listini dei modelli (+7,5 punti).

Meno vendite e prezzi alti: la strategia non piace

Ma la strategia della Casa francese, che è poi quella perseguita da gran parte delle Case storiche europee, che pone l’accento su meno vendite ma a prezzi più alti non piace in Borsa. E a pesare sul mercato e sui mercati finanziari c’è anche lo sciopero che da settimane paralizza la produzione di auto negli Stati Uniti e che coinvolge Gm, Ford e Stellantis.