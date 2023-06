Superbonus, 20 miliardi di crediti incagliati pesano sulle imprese e rallentano il Pnrr

Superbonus, 20 miliardi di crediti incagliati affossano imprese e Pnrr

I crediti incagliati delle imprese edili che ancora riguardano lavori effettuati con sconto in fattura e bonus (110 o 90%) concessi dal governo Conte (e cancellati da quello Meloni) impediscono alle imprese di partecipare alle gare per il Pnrr. Lo spiega Giovanni Pelazzi presidente di Argenta Soa una delle società che certifica le aziende per la partecipazione alle gare pubbliche.

“Ci sono ancora 20 miliardi di crediti incagliati- dice Pelazzi- un fattore che crea criticità e rischia di far perdere all’Italia una occasione straordinaria. Infatti secondo una nostra ricerca che riguarda il “sentiment” delle società di costruzioni sul Pnrr e sul nuovo codice degli appalti il 61 per cento delle imprese dichiara che non ci sono le condizioni per poter realizzare i lavori infrastrutturali e di costruzioni previsti mentre solo il 39 per cento si dichiara ottimista”.

Per il settore delle costruzioni il Pnrr vale 108 miliardi

“Il Pnrr- dice Pelazzi- avrebbe un effetto molto forte sul settore delle costruzioni, almeno nelle valutazioni originarie. Infatti secondo stime Ance-Confindustria impatta per circa 108 miliardi di euro (sui 222 totali), di cui 42,9 miliardi per i progetti in essere e 65,1 per nuovi progetti. La possibile rimodulazione delle misure rappresenta, però, una nube all’orizzonte sulle prospettive di crescita del settore edile”.

Lo studio è stato realizzato intervistando un campione di circa duemila e duecento imprese di tutte le dimensioni, che operano in tutte le regioni italiane e nei principali settori per cui è richiesta l’attestazione SOA (Costruzioni 55%, Infissi 6%, Carpenteria 5 %, Impiantistica 20%, Servizi Ambientali 14%). Aziende che hanno fatturati in grado di rappresentare la complessità del tessuto imprenditoriale italiano. Ossia sotto i 2 milioni di euro il 30 %, tra i 2 i 5 milioni di euro il 26 %, tra i 5 e i 10 milioni di euro il 19%, tra i 10 e i 30 milioni di euro il 15% e sopra i 30 milioni di euro il 10%.

Secondo Pelazzi comunque i numerosi cambi in corsa delle regole del superbonus ha creato nelle imprese un clima di sfiducia. Inoltre c’è nel settore edile una enorme difficoltà a reperire manodopera. “Gli italiani – dice il presidente Soa- non vogliono faticare in cantiere e quindi per i lavori siamo legati a squadre di cottimisti per lo più stranieri”.

I dati del settore edile

Secondo quanto diffuso a maggio dall’Istat c’è stato un lieve incremento della produzione nelle costruzioni in marzo su febbraio (+0,1%) e nel primo trimestre 2023 rispetto al quarto 2022 (+1,1%).

“L’incremento dell’attività nelle produzioni- spiega Pelazzi – è dato esclusivamente da un effetto “trascinamento” ereditato dal trimestre precedente. Se si osserva infatti il livello dell’indice di produzione in marzo (137,7) si nota che è sostanzialmente in linea con quello di dicembre (137,5). Quindi l’attività, di fatto, è rimasta piatta nel primo trimestre di quest’anno e l’incremento rilevato nel primo trimestre è solo una questione aritmetica”.

Tra le criticità per il settore c’è anche il forte aumento dei tassi di interesse con il costo dei mutui alle stelle con interessi fino al 5% praticamente raddoppiati in un anno. Come del resto i costi di costruzione con l’incremento dei prezzi delle materie prime e dell’energia. E dunque, per i costruttori, realizzare nuove opere sarà più oneroso e trovare compratori più difficile con una unica eccezione, la città di Milano dove il prezzo al metro quadro resta alto anche in periferia.

Quanto ai primi giudizi sul nuovo codice degli appalti per il 63 per cento delle imprese intervistate può rendere più veloce la realizzazione delle opere. C’è però anche un 37% che non ci crede e pensa che si potrà verificare l’effetto contrario.