Superbonus, la saga infinita tra truffe e problemi di cessione credito

C’è chi i crediti del superbonus per lavori fatti non riesce a cederli e c’è invece chi, su quella cessione, ha fatto business miliardari. Le truffe accertate, infatti, si aggirano, per ora, sui 6 miliardi. E altri 5 milioni di inesistenti crediti fiscali sono stati trovati recentemente dalla Guardia di Finanza di Olbia che hanno arrestato tre persone, ora ai domiciliari, per emissione di fatture per operazioni inesistenti e truffa aggravata ai danni dello Stato. Ad essere finito in manette un tecnico professionista, incaricato della dichiarazione degli avvenuti lavori, e i due legali rappresentanti delle società romane coinvolte nella truffa. Ma c’è anche chi i crediti non riesce a cederli tanto che nei primi 9 mesi del 2023 sono fallite oltre 900 imprese edili molte per mancanza di liquidità legate alla cessione dei crediti.

Secondo Antonio Lombardi, presidente nazionale di Federcepicostruzioni “ il Governo deve intervenire con urgenza dato che 20mila imprese non riescono a cedere 25 miliardi di crediti fiscali e 30mila condomini sono rimasti con i ponteggi montati, lavori sospesi”.

Federcontribuenti in prima linea per favorire le cessioni

Una possibilità di cessione crediti, legata all’incontro tra domanda e offerta, è data da una piattaforma per la cessione di Federcontribuenti, Federbonus, lanciata lo scorso luglio che dal 1° gennaio ha introdotto introdotte nuove funzionalità e offerte di acquisto bonus.

“Federbonus è una piattaforma innovativa – ha detto Marco Paccagnella, Presidente di Federcontribenti –, che utilizza tecnologie sicure con una metodologia di pagamento all’avanguardia che garantisce cedenti e cessionari. Per accedere al servizio basta seguire il link presente sul sito della nostra associazione, registrarsi e caricare i propri dati. Per sapere a che punto è la pratica, basta collegarsi alla piattaforma e verificare i messaggi ricevuti, volendo anche via cellulare”.

Gli acquisti proseguono anche nel 2024

Attraverso i suoi partner finanziari, dunque, Federbonus propone l’acquisto di crediti maturati nel 2024 ad un prezzo che raggiunge anche l’85% al netto delle commissioni. Tramite piattaforma, si possono cedere anche le annualità successive al 2024, ad un prezzo da quotare in funzione delle annualità cedute e in base all’opzione di incasso immediato oppure dilazionato. Lo strumento consente dunque a coloro che hanno crediti relativi al superbonus di incontrare aziende o banche che possono acquistarli, considerando le ultime normative varate dal Parlamento. E i costi richiesti sono solo quelli preventivati e contrattualizzati.