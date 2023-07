Superbonus, per metà agosto arriva il decreto per i crediti incagliati

C’è attesa per il decreto che scioglierà il nodo dei crediti incagliati del superbonus 110%

Il provvedimento dovrebbe finalmente permettere di sbloccare i lavori in molti condomini. Il decreto dovrebbe arrivare entro la metà di agosto. Lo ha detto l’associazione degli “esodati” del maxi credito d’imposta varato dal governo Conte e cancellato definitivamente dal governo Meloni, in una nota sugli esiti del primo tavolo tecnico sul tema al quale ha partecipato il vice presidente dell’associazione Domenico Passarella ed il consigliere del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, Enrico Zanetti.

“La riunione- ha spiegato una nota dell’associazione- , ha avuto un esito molto positivo. Le proposte dell’associazione sono state sviscerate punto per punto e condivise dal dottor Zanetti che ha confermato la volontà di renderle immediatamente concrete, con i dovuti adeguamenti al linguaggio legislativo, attraverso un decreto d’urgenza da emanare entro la metà di agosto. Un atto che avrà l’obiettivo, così come richiesto dall’associazione, di salvaguardare tutti i soggetti che hanno avviato i cantieri fintanto che la norma ha permesso di usufruire dei bonus previsti”.

Infatti tra cambiamenti delle regole in corsa, difficoltà di accesso al credito e burocrazia, il Superbonus che doveva essere una ghiotta occasione si è un incubo per milioni di cittadini che si sono ritrovati con i lavori bloccati a causa della mancanza di fondi per l’impossibilità di cedere i crediti fiscali.

Le richieste sono sempre le stesse

Sblocco dei crediti, con uno scambio tra più enti e più soggetti, e proroga al dicembre 2024 per recuperare l’anno e mezzo perso. Il problema è che per cambiare i contratti con i condomini, bisogna tornare in assemblea e ci sono tempi tecnici e lungaggini burocratiche. La proroga dunque sarebbe fondamentale e propedeutica allo sblocco dei crediti.

Secondo chi spinge per il decreto “allo Stato non costerà nulla, anzi, recupererà miliardi di Iva e di sommerso”. Il Superbonus, truffe escluse, infatti ha certamente affossato il “nero” che da sempre accompagna i lavori edilizi, tutto quello che si muove è perfettamente tracciabile e non c’è evasione”

Da sottolineare che ci sono anche due piattaforme nate per agevolare la cessione dei crediti fiscali. Tra queste SiBonus e FederBonus. La prima piattaforma è promossa dalle Camere di Commercio italiane e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, mentre FederBonus è promossa da Federcontribuenti. L’obiettivo è quello di agevolare cittadini e imprese monetizzando il credito di imposta generato dagli interventi edilizi agevolati.

Le piattaforme sono strutturate come un vero e proprio marketplace. Lo scopo è quello di consentire a chi vanta crediti da bonus edilizi di cederli, previo sconto opportuno, a chi è in grado di compensarli in riduzione delle imposte dovute.