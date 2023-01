Tassi d'interesse, Villeroy fissa il traguardo: "Entro l'estate fine dei rialzi della Bce"

Bce, Villeroy: “Fine dei rialzi dei tassi d’interesse entro l’estate”

La Bce dovrebbe concluderei rialzi dei tassi d’interesse entro l’estate. A fissare per la prima volta un traguardo temporale per il ciclo rialzista dell’istituto centrale di Francoforte è il governatore della Banca di Francia e membro del comitato direttivo della Bce, Francois Villeroy de Galhau. Il presidente francese lo avrebbe detto, secondo quanto riferisce Bloomberg, in un discorso ai rappresentanti dell’industria finanziaria a Parigi.

Entro l’estate quindi i tassi d’interesse toccheranno il loro picco. Ma se l’orizzonte temporale è stato fissato per la prima volta, altrettanto non si può dire dell’altezza a cui verrà portata l’asticella e men che meno quando inizierà invece il ciclo ribassista. Quello che è certo, ha spiegato Villeroy è che la Bce ha intenzione di tenere la “cinghia” monetaria tirata per tutto il tempo necessario a riportare l’inflazione verso il target del 2%.

“Resteremo al picco per il tempo necessario”

Il governatore della Banca di Francia non si è però sbilanciato su quale sarà il punto di arrivo del ciclo rialzista della Bce. I tassi sui depositi ora sono stat portati al 2%, ma non è chiaro quale sarà il punto di arrivo. Sulle scelte della Bce influenzeranno sicuramente i dati sull’inflazione dei prossimi mesi, che in questi giorni ha dato i primi segnali di rallentamento. La fase di rialzi dei tassi che seguiranno da ora in poi serviranno, secondo le parole di Villeroy, ad arrivare alla “stabilizzazione monetaria”.

Arrivati a quel punto, ha detto il membro del comitato direttivo della Bce, “saremo pronti a restare a questo tasso terminale per tutto il tempo necessario” e “lo sprint nel rialzo dei tassi nel 2022 diventerà più una gara sulla lunga distanza” in cui “la durata conterà almeno quanto il livello”.