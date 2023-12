Tassi, Wewel (Safra Sarasin): "Ci aspettiamo che l'oro sarà il beneficiario dei futuri tagli"

Andamento dell’oro e taglio dei tassi da parte delle banche centrali, sono alcuni dei temi da tenere d’occhio per il mercato valutario nel 2024 secondo Claudio Wewel, FX strategist di J. Safra Sarasin.

L’economia statunitense ha dimostrato una forte tenuta. A cosa è dovuto tutto ciò?

“A nostro avviso, sono due i fattori principali che determinano la notevole tenuta dell’economia statunitense. In primo luogo, grazie a generosi pacchetti di sgravi come l’Inflation Reduction Act statunitense o il CHIPS and Science Act, l’impulso fiscale è molto più forte di quanto inizialmente previsto. In effetti, l’impulso fiscale statunitense è positivo per il 2023 e vale l’1,9% del PIL, garantendo una crescita del PIL robusta. In secondo luogo, gli elevati risparmi post-pandemia continuano a sostenere i consumi delle famiglie. Sebbene i risparmi cumulativi in eccesso siano in calo, continuano a essere consistenti e dovrebbero continuare a sostenere la domanda dei consumatori nei prossimi mesi”.

A cosa guardare nel prossimo anno?

“Riteniamo che nel 2024 ci saranno ulteriori segnali di debolezza economica. Oltre a un risparmio personale molto ridotto, l’impulso fiscale netto sarà negativo nel 2024, il che dovrebbe portare a un rallentamento più marcato della crescita statunitense e spostare l’attenzione del mercato sui tagli dei tassi. Di conseguenza, la svolta dovish (accomodante, ndr) delle politiche delle banche centrali, in particolare il primo taglio dei tassi da parte della Fed, sarà un tema chiave per i cambi nel 2024″.

E le dinamiche valutarie?

“Come punto di partenza, è istruttivo dare un’occhiata agli ultimi cinque cicli di rialzo dei tassi della Fed. In media, sia l’euro che il franco svizzero sono state le valute che hanno fatto meglio nell’ambito del G10 nei mesi precedenti e successivi al primo taglio dei tassi da parte della Fed. Questa volta, riteniamo che, nell’ambito delle valute del G10, in particolare lo yen giapponese dovrebbe salire contro il dollaro USA una volta che i tagli dei tassi della Fed saranno evidenti, data la correlazione molto stretta tra il cambio USD-JPY e il differenziale di rendimento dollaro-yen negli ultimi due anni. Lo yen dovrebbe inoltre beneficiare della fine della politica di controllo della curva dei rendimenti da parte della BoJ, che ci aspettiamo di vedere nella prima metà del 2024”.

Si dice che l’oro sia tornato in auge, è davvero così?

“Ci aspettiamo che l’oro sia il principale beneficiario della riduzione dei tassi d’interesse, data la sua elevata sensibilità ai rendimenti reali. Se la storia ci insegna, la riduzione dei tassi di interesse si traduce solitamente in un calo significativo dei rendimenti reali a lungo termine, che dovrebbe favorire l’oro. La passata correlazione negativa del metallo prezioso con il rendimento dei TIPS statunitensi a 10 anni suggerisce che il metallo prezioso aumenterebbe di circa il 15% nel caso in cui i rendimenti reali scendessero di 100 pb, come ci aspettiamo che accada nel prossimo anno”.

Permarrà il contesto di incertezza nel nuovo anno?

“Più in generale, riteniamo che l’incertezza dei mercati sia destinata a rimanere elevata nel 2024. In particolare, la combinazione di diverse fonti di incertezza – la probabilità di una recessione negli Stati Uniti e varie fonti di incertezza geopolitica – suggerisce una performance superiore per i beni rifugio. Nell’ambito delle valute del G10, ci aspettiamo che sia il franco svizzero che lo yen giapponese abbiano un vantaggio relativo una volta che il rallentamento dell’economia statunitense sarà più pronunciato. Entrambe le valute tendono a comportarsi in modo molto anticiclico e di solito beneficiano del calo dei rendimenti statunitensi. Per quanto riguarda l’incertezza geopolitica, notiamo che l’oro reagisce in modo molto sensibile alle minacce geopolitiche, cosa che vale anche per il franco svizzero e che dovrebbe creare opportunità temporanee”.

Cosa possiamo aspettarci dall’Eurozona?

“Ci aspettiamo una moderata ripresa dell’area dell’euro, che dovrebbe dare un certo sostegno alla sua valuta nel prossimo anno. In primo luogo, i dati indicano che lo shock delle condizioni del commercio dello scorso anno, che ha colpito principalmente l’area dell’euro a causa dell’impennata dei prezzi dell’energia, si è in gran parte invertito. In effetti, le recenti dinamiche delle condizioni del commercio appaiono molto più favorevoli e suggeriscono che il cambio euro/dollaro dovrebbe essere leggermente più alto. Dato che le autorità cinesi hanno recentemente dimostrato una maggiore disponibilità a sostenere l’economia interna, ci aspettiamo che la crescita cinese si stabilizzi nel prossimo anno. Insieme al dollaro australiano e al dollaro neozelandese, questo dovrebbe sostenere l’euro nel complesso. Inoltre, ci aspettiamo che l’aumento dei salari reali sostenga una ripresa dei consumi privati, che dovrebbe anche contribuire a riportare le dinamiche cicliche relative a favore dell’euro”.