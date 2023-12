Tercas, il Tribunale della Ue respinge il ricorso di Banca Popolare di Bari

Il Tribunale dell’Ue ha respinto il ricorso presentato dalla Banca Popolare di Bari con la richiesta di risarcimento danni nell’ambito della vicenda degli aiuti di Stato per Tercas. “L’Unione non deve risarcire il danno asseritamente subìto dalla Banca Popolare di Bari a causa di una decisione della Commissione in merito alla misura di aiuto dell’Italia a favore di Banca Tercas”, si legge in una nota del Tribunale.

La Banca Popolare di Bari aveva avanzato la richiesta di risarcimento danni dopo la sentenza con la quale la Corte Ue aveva annullato una decisione della Commissione europea, risalente al 2015, secondo cui gli aiuti concessi dall’Italia a Tercas nel 2014 tramite il Fondo interbancario per la tutela dei depositi (Fitd) costituivano aiuti di Stato illegali e andavano pertanto recuperati.

Tre condizioni per il risarcimento

Nella sentenza odierna i giudici di Lussemburgo ricordano che l’insorgere della responsabilità dell’Ue per il risarcimento danni dipende da “tre condizioni: una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell’Unione che conferisce dei diritti ai singoli, il verificarsi di un danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra la violazione e il danno”.

Condizioni che, secondo il Tribunale, non sono soddisfatte “in quanto l’irregolarità commessa della Commissione non è estranea al comportamento normale, prudente e diligente di un’istituzione incaricata di vigilare sull’applicazione delle regole di concorrenza in un contesto particolarmente complesso”. Il Tribunale aggiunge, quanto all’esame dell’esistenza del nesso di causalità diretto, che “il comportamento della Commissione non è la causa diretta e determinante del danno asseritamente subìto, che consisterebbe nella perdita di depositi e di clientela”.