Tim dà mandato a Labriola per negoziare una nuova offerta per Sparkle

Tim negozia con il Mef per la vendita di Sparkle. Il cda, recita un comunicato, si è riunito sotto la presidenza di Salvatore Rossi, e ha esaminato l’offerta ricevuta dal ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) per l’acquisto di Sparkle e, avendola ritenuta non soddisfacente, ha dato mandato all’amministratore delegato, Pietro Labriola, di negoziare una diversa opzione, con possibili adeguamenti delle condizioni contrattuali, nell’assunto che Tim mantenga una partecipazione nella società per un determinato arco temporale e supporti la realizzazione del piano strategico. L’offerta del Mef è stata presentata il 31 gennaio e ha efficacia 15 giorni. E dunque il board della compagnia telefonica dato che si riunirà di nuovo il 14 febbraio per approvare i conti del 2023 potrebbe entro quella data ottenere una risposta.

Offerta troppo bassa: Tim vuole mantenere una quota della società dei cavi sottomarini

La proposta del governo ha valutato la società dei cavi sottomarini 625 milioni di euro, più 125 milioni di earn out, per un totale di 750 milioni. Troppo poco rispetto a quanto prospettato dagli advisor pari che invece è pari a 850 milioni. Tim vuole dunque conservare una quota di minoranza per cederla in un secondo momento quando Sparkle avrà toccato almeno il valore messo a bilancio e abbia raggiunto cifre più vicine a quelle ipotizzate dagli advisor. La quota che resterebbe a Tim dovrebbe essere intorno al 15%. Il cda ha anche proseguito le attività in vista della presentazione di una lista di maggioranza per il rinnovo del Board che dovrebbepassare da 15 a 9 consiglieri.

Approvati all’unanimità i criteri per la selezione dei candidati per il rinnovo del cda

L’assemblea, che provvederà anche all’approvazione del bilancio 2023 è convocata per il 23 aprile. Come previsto dalla procedura approvata lo scorso 18 gennaio, il presidente di Tim Rossi ha dato riscontro in merito alle attività preliminari di engagement con i principali azionisti, investitori istituzionali e proxy advisor, e ha presentato la proposta relativa ai criteri di selezione dei candidati che è stata approvata all’unanimità dal cda stesso.