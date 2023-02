Governo allertato, in arrivo offerta sulla rete Tim del fondo Kkr

Offerta sulla rete Tim

A volte ritornano. A poco più di un anno dalla proposta di Opa su tutta Tim a o,505 euro per azione, il fondo Usa Kkr è pronto a riprovarci. Questa volta punta a un boccone più piccolo: la sola rete infrastrutturale dell’ex monopolista, l’oggetto dei desideri di Cassa Depositi e Prestiti (secondo azionista di Tim) che sembrava pronta da mesi – prima con la firma del Memorandum of Understanding poi adesso nel corso dei cinque tavoli portati avanti dal governo – a mettere sul piatto circa 20 miliardi per acquistarla.

Dal fondo Usa arriva un “No comment”, ma secondo quanto risulta a Verità&Affari il governo e anche la stessa Tim sarebbero state già allertati dell’offerta. Dall’esecutivo non c’è un no preventivo: si aspetta cioè che l’offerta arrivi per poi valutarla. Ma è anche chiaro che una situazione di questo tipo mette in grande difficoltà Cassa Depositi e Prestiti che aveva l’obiettivo di unire poi la rete Tim con Open Fiber di cui detiene la maggioranza con il 60%, mentre il 40% fa capo al fondo Macquarie.

Secondo le prime ricostruzioni l’iniziativa di Kkr (che ha il 37,5% di Fibercop, la società di Tim che porta la fibra dagli armadietti alle case), in solitaria, senza il coinvolgimento di Cdp avrebbe anche l’obiettivo di smontare i potenziali problemi di Antitrust europeo per la doppia partecipazione di Cassa in Tim e Open Fiber.