Tim, l'ad Labriola: "Tutto pronto per il cda e il nuovo piano industriale"

Tutto pronto per il cda, siamo nati pronti”. Lo ha detto l’ad di Tim, Pietro Labriola, alla vigilia di quello che può essere considerato un consiglio di amministrazione cruciale per il gruppo di tlc. Infatti, oltre all’approvazione dei conti annuali, il cda è chiamato a dare il via libera al nuovo piano industriale 2024-26 con una nuova lista di nomi per il consiglio che sarà presentata all’assemblea per il rinnovo del board.

Il nuovo piano industriale è quello che prevede lo scorporo della rete fissa che sarà venduta al fondo Usa Kkr con una partecipazione del governo italiano. A quel punto la nuova Tim comprenderà solo i servizi fisso e mobile, la parte legata alle imprese e Tim Brasil con un debito sensibilmente calato grazie ai soldi, circa 22 miliardi, che Kkr verserà per la rete.

Il tema occupazione sul tavolo

Il nodo cruciale è però quello dell’occupazione dato che alla nuova Tim dovrebbero restare 18mila dei 40 mila dipendenti attuali, ossia troppi dato che i concorrenti ne hanno circa 7 mila per svolgere le stesso lavoro. Al momento l’azienda non ha ancora fatto incontri con i sindacati sulla questione in attesa della presentazione del piano industriale.

L’ad ha anche specificato di aver fatto una richiesta di riduzione dei componenti del cda da 15 a 9 ma che “l’accettazione della proposta è una prerogativa dell’assemblea che potrebbe anche decidere di non ridurre il consiglio”. Quindi per correttezza, ha spiegato l’ad, dobbiamo presentare una lista completa. “Se l’assemblea, per assurdo – ha detto Labriola- dovesse votare contro e non dovesse esserci nessuna lista alternativa, 15 persone bisogna averle. La massima garanzia verso il mercato è il fatto che noi stiamo facendo attenzione a tutti gli aspetti di corporate governance”. Mentre sull’annosa questione del ritorno al dividendo ha detto:”parliamone giovedi al Tim Capital market day”.

Il caso Infratel

Labriola ha anche detto che sulla stesura della fibra nelle aree grigie, a parziale fallimento di mercato, tutto procede per Tim, secondo la tabella di marcia tranne che in Sardegna per la difficoltà di trovare manodopera locale, ma di star recuperando. Mentre non gli risulta di aver ricevuto richiesta da parte di Infratel per subentrare nei bandi assegnati a Open Fiber per coprire con la fibra ottica le aree grigie a lei assegnate.

La vicenda è legata al fatto che Open Fiber avrebbe trovato incongruenze nella mappatura delle aree grigie e dunque, per realizzare la rete in fibra secondo i dettami del bando di gara vinto e coprire tutti i numeri civici richiesti, dovrebbe realizzare 20mila chilometri in più di rete rispetto ai 60mila prescritti dal bando.

Sarebbe un anno in più di lavoro ma il bando è legato al Pnrr e dunque la cablatura deve essere ultimata per forza entro il 2026 altrimenti si perderebbero i contributi. Quindi le soluzioni proposte da Open Fiber per ovviare al problema sarebbero due: o cambiare la mappatura dei numeri civici per togliere quelli più distanti e metterne di adiacenti o trasferire uno o due lotti a Tim, sempre che quest’ultima riesca a farsene carico.

Il nuovo cda farà la differenza

La questione per Tim è ovviamente secondaria rispetto al rinnovo del cda che deve essere approvato dall’assemblea del 23 aprile. Secondo indiscrezioni in pole position per la presidenza, al posto di Salvatore Rossi, ci sarebbe una donna, Alberta Figari, avvocato d’affari partner dello studio Legance. Mentre Labriola punta al rinnovo come ad. Ma la data è lontana e Vivendi, il socio di maggioranza con il 23,7%, potrebbe ancora riservare sorprese dell’ultima ora. In Borsa il titolo (-1,03% a fine seduta), da mesi, poco mosso sempre intorno ai 28 centesimi di valore.