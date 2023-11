Tim perde oltre un miliardo in 9 mesi. Ricavi in crescita del 3,7%

Per sapere qualcosa di più sul futuro di Tim bisognerà attendere fino a domani mattina alle 11 quando l’amministratore delegato Pietro Labriola e i manager risponderanno in conference call alle domande degli analisti.

Oggi Tim ha comunicato i risultati del terzo trimestre che ha chiuso, a livello di gruppo, con ricavi in crescita del 3,7% a 4,1 miliardi, ebitda di gruppo in crescita del 6,5% a 1,7 miliardi soprattutto grazie alla spinta del Brasile.

Da registrare comunque che, per il secondo trimestre consecutivo, sono cresciuti anche ricavi ed ebitda domestico rispettivamente a 3 miliardi (+2,2%) e a 1,1 miliardi (+3,6%). I risultati, sottolinea una nota, “sono pienamente in linea con i target 2023. In questo modo è stato raggiunto il 77% del target di contenimento dei costi domestici per l’intero anno in corso.”

Debito in crescita a 26 miliardi

I primi nove mesi dell’anno si chiudono però in negativo, con una perdita di 1,124 miliardi di euro ( erano 2,728 miliardi nei primi nove mesi del 2022) scontando l’effetto negativo di oneri netti non ricorrenti per 596 milioni di euro ( che erano 2,367 miliardi nei primi nove mesi del 2022). I ricavi totali, si legge in una nota, pari a 11,953 miliardi di euro, sono in crescita del 3,7% rispetto ai primi nove mesi del 2022 (11,529 miliardi).

In peggioramento il debito che ora è pari a 25,3 miliardi di euro. Quanto alle aree di business è ancora in contrazione quella consumer, ossia gli abbonati fissi e mobili mentre salgono i ricavi per la divisione Enterprise e per Netco, ossia per la rete che però viene ceduta al fondo Usa Kkr per circa 21 miliardi di euro.